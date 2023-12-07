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限時7天！超商「8款咖啡飲品組合優惠」來了　大杯美式只要27元爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接雙12購物節，7-11 OPEN POINT行動隨時取推出指定咖啡飲品組合優惠價1212元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

雙12購物節即將到來，就有超商搶先祭出雙12咖啡飲品優惠，最便宜喝一杯大杯美式只要27元，而一開賣就大受好評的厚乳拿鐵，單杯也下殺只要45元，另外還有珍奶、奶茶等優惠品項，可要把握便宜快買；另外，今（7）日超商還有限定品茶優惠，品項有珍珠椰果四季春青茶買2送2、英式紅茶買10送7等。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出雙12指定CITY飲品優惠組合價1212元，即日起至12月13日止，品項有CITY CAFE大杯美式45杯（限量10萬組）、CITY CAFE厚乳拿鐵27杯（限量10萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選30杯（限量3萬組）、CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選35杯（限量3萬組）、CITY PRIMA中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選20杯（限量3萬組）。

另外，OPEN POINT行動隨時取今（7）日還有品茶優惠，品項有CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/冰黑糖珍珠燕麥奶4杯210元（限量3萬組）、CITY TEA香鑽水果茶4杯168元（限量3萬組）、CITY TEA珍珠椰果四季春青茶買2送2（限量2萬組）、CITY TEA英式紅茶/四季春青茶買10送7（限量5萬組）。

▲▼漢堡王茴香柑橙海老鱈魚堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出「茴香柑橙海老鱈魚堡買1送1」優惠。（圖／漢堡王提供）

漢堡王即日起至12月11日祭出「茴香柑橙海老鱈魚堡買1送1」優惠，一次爽吃2顆堡只要139元，茴香柑橙海老鱈魚堡是選用外酥內嫩的阿拉斯加鱈魚排、Q彈海老蝦排一起淋上茴香柑橙醬，再搭配新鮮生菜等料，大口咬下炸出雙鮮海味，罪惡爆表，提醒兒童樂園、科技店、機場無販售該品項。

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