熊店長「被扯耳朵沿路拖走」畫面全都錄！在地人看傻：地標也敢偷

記者曾筠淇／綜合報導

深夜偷熊！很多店家都會在門口放置擺飾以吸引消費者注意。北投區一家早餐店就在店外放了一隻巨大的泰迪熊，然而，這隻熊在今（6日）深夜卻被一名女子從摩托車上拖走，讓老闆看了直呼，「請放開這隻熊！」荒唐畫面曝光後，不少在地人也看傻眼。

張姓老闆在臉書社團「靠北天母幫」上發文表示，他放在店門口多年的泰迪熊被一個陌生女子給偷走了，「請放開這隻熊！有事衝著我來就好」。

從老闆貼出的監視器畫面可見，泰迪熊本來「坐」在店家的機車上方，然而今天凌晨12時左右，卻有一名手拿紙箱的女子硬扯泰迪熊的耳朵，並挪挪角度硬拉到一旁的椅子上。後來，女子更將泰迪熊移到馬路上拖曳，直至走出監視器能拍攝到的範圍。

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▲泰迪熊被女子偷走了。（圖／網友張馬授權引用）

畫面曝光後，底下網友紛紛留言回應，「這麼理所當然的拿走？只能直接報警了」、「沒水準」、「不要把熊熊在馬路上拖著走」、「綁架熊熊！快報警」、「真是沒水準」、「她超粗魯的，抓扯耳朵、放地上，還拖著走，當它是抹布嗎」。

還有認識「泰迪熊」的網友直呼，「太誇張了！這隻熊已經很久了耶，居然偷走，快還回去」、「那隻熊～上班都會經過，原來熊晚上也在外面！直接拿走太誇張了」、「每次經過都會看一眼，居然被摸走了」、「這麼明顯的地標也敢偷」、「太誇張了！竟然綁架熊店長」。