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獨／日女偶像西門町遭流浪狗咬！擔心狂犬病4次就醫　診斷結果曝

▲彩瀨千聖來台，在西門町被流浪狗咬傷。（圖／翻攝自X／TJPchihiro）

▲彩瀨千聖來台，在西門町被流浪狗咬傷。（圖／翻攝自X／TJPchihiro）

記者劉人豪／台北報導

日本偶像團體「音律寶石」11月2日來台演出，成員之一的女偶像彩瀬千聖，卻在台北開封街二段遭流浪犬攻擊，小腿被咬得皮開肉綻。對此，經紀人冠野亮太向《ETtoday新聞雲》指出，事發後立即在台灣就醫，因擔心有狂犬病，返回日本後也有前往醫院治療，之後回診2次，昨（5）日已完成狂犬病疫苗接種的療程，醫生也認為應該不會感染狂犬病，並表示彩瀬千聖相當感謝協助她們的台灣朋友，也越來越喜歡台灣。

彩瀬千聖11月8日在X(舊稱推特)發文指出，到台灣的第2天就在西門町遭流浪狗攻擊，那時有2隻大黑狗，一直狂追她跟同伴，她的小腿被咬得很嚴重，當時真的以為會被咬死，也很慶幸還活著，被咬之後同伴以及相關人員都全力協助，雖然是在半夜還是去醫院急診，台灣的工作人員也安慰說「別擔心」，多虧大家幫忙，隔天才能繼續參加線下活動，她也表示台灣是非常好的地方，以後一定會再次到訪。

▲彩瀨千聖來台，被流浪狗咬傷。（圖／翻攝自X／TJPchihiro）

▲經紀人表示，當初被咬傷的傷口還沒完全痊癒。（圖／翻攝自X／TJPchihiro）

冠野亮太5日向《ETtoday新聞雲》表示，彩瀬千聖在被咬後就立即前往醫院治療，不過因為擔心狂犬病，11月7日返回日本後，於11月9日前往醫院進行檢查，醫生診斷後為慎重起見，安排接種破傷風跟狂犬病疫苗，以及後續2次回診。

冠野亮太指出，彩瀬千聖11月16日回診後再打了一針，12月5日最後一次回診做完接種狂犬病疫苗的治療，醫生說應該不會感染狂犬病，不過當時被流浪狗咬到的傷痕仍未完全痊癒，目前傷口緩慢且穩定的恢復中。冠野亮太指出，彩瀬千聖相當感謝台灣的大家，讓她心裡沒有留下創傷，也越來越喜歡台灣。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google MAP）

▲經紀人指出彩瀬千聖被攻擊的地點(紅圈) 。（圖／翻攝自Google MAP）

日本偶像團體「音律寶石」由彩瀬千聖、町村加奈(暫譯，町村かな)組成，最大的特色是使用被稱為「音律戒指」的戒指式麥克風，表演樂曲及獨創的舞步。

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