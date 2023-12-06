癌症治療新希望！CAR-T療法受矚目　納健保逾百人受惠

▲▼花蓮慈院李啟誠主任分享CAR-T 免疫細胞療法，吸引不少民眾前來花蓮慈院展位聆聽。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院國際醫學中心暨幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠，12月3日在台灣醫療科技展專家講座，分享「非一槍斃命、需聯合作戰：CAR-T新挑戰」，讓更多人了解CAR-T 免疫細胞療法，吸引不少民眾前來花蓮慈院展位聆聽。

癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，隨著醫學科技的進步，癌症治療也發展了多種治療方式，花蓮慈濟醫院與諾華合作，引進歐美創新的癌症治療方式「CAR-T免疫細胞療法」。CAR-T療法已獲得美國FDA核准，可應用於血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等血液腫瘤疾病。

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李啟誠主任說，全球第一位接受CAR-T療法是一位當時罹患的是急性淋巴性白血病、年僅6歲的美國女孩Emily，她從2012年接受治療至今已過了10年，沒有復發，已經完全康復；而台灣醫界在2021年底通過衛生福利部核可引進了CAR-T療法，目前也有成功案例。

「CAR-T療法結合了基因療法、細胞療法、免疫療法等3 大科技醫療的特性。」李啟誠主任表示，先取出病人血液並分離出 T 細胞，經過花蓮慈院幹細胞研製中心精密的處理與冷凍送往諾華，經過約一個月的時間進行基因改造T細胞，製備成救命的活的藥物CAR-T細胞－Kymriah® (學名為Tisagenlecleucel)，再輸回病人體內，這時CAR-T細胞能精準辨識出癌細胞，並啟動免疫機制攻擊及消滅癌細胞。

▲李啟誠主任說 ，年輕未受損的T細胞製出的CAR-T品質較良好，儘可能提早收集T細胞，有助於對抗癌症。

花蓮慈院也在今年5月完成東部第一例接受CAR-T療法的淋巴癌病友，是花蓮慈院細胞療法的重要里程碑。李啟誠主任說，CAR-T療法為一次性治療，T細胞回輸到病人體內時是活潑的，可持續在體內成長並產生抗癌作用，這對於血液腫瘤末期的病人來說根治率約可達到40%。尤其慈濟此次首例CAR-T治療，特別慎選病人在最佳時機點萃取T細胞，以在最強免疫時刻攻擊癌症敵軍。

今年11月1日起，衛福部健保署署長石崇良宣布，細胞治療CAR-T有條件納入健保給付，將採用暫時性支付方式，初步估計全台約超過百位的急性白血病、復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌病友受惠。李啟誠主任也提到，年輕未受損的T細胞製出的CAR-T品質較良好，儘可能提早收集T細胞，有助於對抗癌症。