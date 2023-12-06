衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部秘書處長許朝程昨遭爆不倫婚外情，他今（6）日在臉書發文道歉，坦言個人行為不當傷害家人，加上先前衛福部幾次緋聞事件，讓外界譏諷衛福部成為桃花部，藍營立委認為至少應將許朝程調離主管職做點警戒。衛福部長薛瑞元今受訪重申，這是私領域事件，許處長應自己面對與解釋，衛福部會觀察這是否影響其公務表現，暫時不會做調查跟其他處置。

週刊接獲爆料，許朝程原在新北市衛生局擔任副局長時就與陳姓女性下屬有染，2人互有家庭，而許今年6月接任衛福部秘書處處長後兩人關係仍持續，後續跟拍發現兩人在停車場幽會，在車內待了1個半小時，不但先撐開大傘擋住前擋風玻璃，而且期間車身還多次劇烈晃動，令人起疑。

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而衛福部先前包含次長王必勝到前健保署長李伯璋都曾傳出類似緋聞爭議，外界譏諷衛福部已經成為桃花部。國民黨立委林為洲表示，這些爆出不倫事件的主角都沒有受到處分，甚至還可以升官，恐讓外界有樣學樣。林為洲也提到，依照《公務員服務法》「不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」的規範，至少應將許朝程調離主管職做點警戒。

薛瑞元今日中午出席立法院社福衛環委員會時受訪被問及是否會將許朝程調職，以及網友酸這是衛福部傳統。薛瑞元回應重申，這是私領域事件，許處長應自己面對與解釋，衛福部會觀察這是否影響其公務表現，暫時不會做調查跟其他處置。

▲時任新北市衛生局副局長的衛福部處長許朝程。（資料照／新北市衛生局提供）

許朝程接受週刊查證時矢口否認，強調2人是老同事，近期是陳女為了學校研究計畫到衛福部找資料，到他辦公室借網路；另針對2人私約，則解釋是下班順路載陳搭車。

昨日新聞爆出時許朝程並未出面回應，電話也聯繫不上，經過一天的沉寂，今日在臉書發文表示：「針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」