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終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時2天爽喝

▲▼7-11黑五購物節,7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至12/7止推出「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾買1送1」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

天氣冷，當然要來杯熱呼呼的咖啡！就有超商推出限時2天「大杯卡布奇諾買1送1」優惠，可要趕快把握便宜買；另外，超商也再度攜手GODIVA，即日起開賣冬季限定熱巧克力，一入口就能品嚐到絲滑細緻的口感以及超濃的可可香，全台限量50萬杯、鑑賞價99元，再加碼送GODIVA造型磁鐵。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出限時咖啡優惠，即日起至12/7止，CITY CAFE大杯熱卡布奇諾可享買1送1，咖啡與奶香濃郁結合，奶泡綿密濃厚，最適合在天冷時暖暖飲用，提醒每位會員限購2組，總限量10萬組。

另外，7-11 CITY CAFE再度攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，嚴選知名巧克力單一產區精品等級巧克力豆「迦納可可」，為非洲具知名與歷史的可可主要產地，擁有厚實甘苦、香氣濃郁、迷人細膩的頂級可可風味；此款冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，即日起於7-11限量開賣，每杯鑑賞價99元，限量50萬杯，售完為止，購買同時憑專屬杯套優惠券至全台GODIVA門市再享滿300元折50元優惠。

▲▼7-11將在11/29開賣「GODIVA迦納熱巧克力」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11即日起開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，全台限量50萬杯，鑑賞價99元。（圖／記者周姈姈攝，下同）

不僅如此，今年再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」2款，兼具實用與收藏價值。

▲▼7-11將在11/29開賣「GODIVA迦納熱巧克力」。（圖／記者周姈姈攝）

▲只要購買「GODIVA迦納熱巧克力」1杯，就送GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」2款，採盲盒隨機贈送，送完為止。

CoCo本周好友日祭出「大杯珍珠鮮奶茶第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，今（6）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。珍珠鮮奶茶是店內人氣品項之一，選用香濃鮮奶結合紅茶，再加入Q彈珍珠，咀嚼口感超滿足。

▲▼CoCo珍珠鮮奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo珍珠鮮奶茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

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