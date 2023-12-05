美廉社大杯美式買1送1、茶葉蛋促銷加碼！狂賀中華隊亞錦賽晉級

▲慶祝中華隊於亞錦賽二連勝，美廉社推出「大杯美式買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

亞錦賽中華隊今（5）日在第6局提前以「19比0」完封巴勒斯坦，預賽取得2連勝，確定晉級超級循環賽。為了慶祝中華隊再下一城，美廉社日前推出的「茶葉蛋兩顆16元」促銷將加碼延長至12月底；同步再於12月連續三個周末五、六、日祭出「大杯經典美式咖啡買1送1」！

▲狂賀中華隊於亞錦賽再傳佳績，美廉社「茶葉蛋兩顆16元」促銷加碼延長至12月底。（圖／業者提供）

美廉社先前為慶祝中華隊於亞錦賽首場對戰贏球，推出「茶葉蛋兩顆16元」優惠；如今中華隊再傳出佳績，預賽取得2連勝，確定晉級超級循環賽，美廉社也在今日宣布，茶葉蛋優惠延長至12月底。同時12月連續三個周末五、六、日（8、9、10、15、16、17、22、23、24日），還祭出「大杯經典美式咖啡買1送1」。

▲美廉社月底前周末五六日，推出「大杯美式買1送1」還可寄杯。（圖／業者提供）

7-11也宣布，明（6）日祭出限時1天「大杯思樂冰全品項買1送1」，各門市數量有限、售完為止。萊爾富全門市明日也有「Hi Café大杯特濃美式咖啡／大杯拿鐵咖啡同品項第2杯10元」優惠，不限購但不開放寄杯。

▲中華隊亞錦賽2連勝，7-11在12/6限時1天「大杯思樂冰全品項買1送1」。（圖／業者提供）