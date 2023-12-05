提升國家不對稱戰力　中科院加速軍用無人機研發生產

軍聞社／記者吳柏融嘉義5日電

蔡英文總統5日上午前往嘉義出席「中科院民雄航太暨無人機院區開工動土典禮」，她期盼中央與地方密切合作，讓無人機產業在嘉義生根茁壯，在未來成為亞洲的無人機重鎮，讓臺灣製造的無人機飛向世界。同時，蔡總統也強調完工後的院區將進行無人機的新創量產，有助加速「軍用無人機」研發生產，有效提升國家不對稱戰力。

蔡總統致詞時表示，大約在3年前，她來嘉義了解中科院進駐民雄園區的規劃，當時就設下目標，要讓嘉義成為全國無人機發展最完整的聚落。

蔡總統指出，去年在中科院、嘉義縣政府及地方委員努力下，大家一起參加「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌典禮。今天，則一起在此見證「民雄航太暨無人機院區」開工動土。一步一步落實目標，未來的嘉義，也將是亞洲的無人機重鎮。

蔡總統說，中央與地方密切合作，讓無人機產業在嘉義生根茁壯，也感謝地方委員的支持與行政院的規劃，一起關心發展的進度。她說，像是去年，陳明文委員及其他委員在立法院召開公聽會，邀請各界一起討論發展無人機產業的策略，以及政府能提供的協助。

蔡總統也感謝張院長率領中科院團隊，努力完成任務，並且費盡心力，要讓臺灣掌握世界趨勢，發展最先進的產業。未來，不只是現在的基地，中科院還會擴大開發範圍，在西側基地打造「民雄航太暨無人機產業園區」，吸引供應鏈廠商進駐，帶動產業發展。

▼中科院研發的銳鷹二型無人機。（圖／記者蘇晏男攝）

蔡總統提到，航太與無人機產業都是「六大核心戰略產業」所著重的發展目標，相關部會都在積極推動，並規範相關法規、辦理專業學程來培養人才；經濟部也將在「亞創中心」成立「無人機產業發展推動辦公室」；另外，國防部也持續推動軍用商規無人機，結合國內業者力量，整備軍民通用的關鍵技術，發展「國機國造」，在臺灣建立完整的產業鏈。

蔡總統進一步表示，當前國際局勢的複雜多變，全世界都看到無人機的重要性，也開始發展無人機技術。今天的動工典禮代表著臺灣無人機產業持續向前邁進。她再次感謝所有夥伴的付出，期勉大家一起繼續努力，讓臺灣製造的無人機飛向世界。

隨後，蔡總統與現場貴賓共同祈福並進行動土儀式。包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、行政院副院長鄭文燦、國防部長邱國正、國防部常務次長黃中將、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、國家中山科學研究院院長張忠誠等地方民意代表，也出席此次活動。

▼紅雀三型無人機。（圖／記者蘇晏男攝）