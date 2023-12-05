屏東市公所跨域合作成立採購廉政平台　打造優質殯葬服務設施

▲屏東市所跨域合作成立採購廉政平台 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市公所今(5)日辦理該所「歸園第三納骨堂統包工程採購廉政平臺宣示成立典禮」，與檢察、廉政、調查三大司法機關合作，透過行政透明、跨域合作及全民監督等機制杜絕不當外力涉入，確保本項重大工程案能順利推展，為市民打造一處緬懷先人的溫馨優質殯葬環境。

屏東市長周佳琪表示，歸園第一及第二納骨堂漸趨飽和；因應時代變遷，考量民眾無法於住家設置神主牌位，即於第三納骨堂規劃設置神主牌位專區，以提供民眾祭拜及緬懷先人。 這項工程深受各界矚目，為提升採購的公正、公平與效能，協助工程順利推動，公所結合廉政署南調組、地檢署及調查站共同建立機關採購廉政平臺，以跨域合作方式，落實行政透明與全民監督。

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縣府政風處長王俊凱表示，殯葬管理是城市現代化的指標，提供優質的殯葬服務，政府機關責無旁貸，是以為協助工程順利推動，正向展現廉能態度，透過廉政平臺的機制，跨域結合檢調廉各機關，並導入公開透明制度建立外部公眾監督機制，破除不當干擾和施壓，營造讓公務員勇於任事的環境，順利推動業務，並維護廠商合法權益，確保本工程如期、如質、無垢順利完成，進而有效提升採購品質。