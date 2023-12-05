吳欣盈存款250萬、股票3600萬　還擁800萬藍寶石

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中選會5日公布此次總統大選3組參選人的財產申報表，其中民眾黨副總統參選人、新光集團關係企業第三代千金吳欣盈的資料顯示，存款共有250萬1687元，股票總價額則有3671萬3090元，另有價值800萬的藍寶石珠寶一套，包括戒指、項鍊、耳環、手鍊，還有一台領有英國牌照的Mini Cooper汽車。至於不動產的部分，吳欣盈在新北貢寮因贈與取得一筆土地，而在英國因買賣擁有一筆房產。

根據中選會資料，吳欣盈的存款為250萬1687元，並有11筆股票，包括新光金1349股、永豐金59股、中保科技576股、大台北區瓦斯585股、台新金241股、台灣新光實業8千股、亞絃睿飾品40萬股、盈盈投資307萬股、東盈投資3.85萬股、如盈事業14萬9999股，而盈盈投資、東盈投資等是在吳欣盈幼年時所成立；保險部分，吳欣盈共申報2筆，一是儲蓄型，一是投資型，保險公司都為新光人壽。

不動產方面，吳欣盈於民國91年8月30日因贈與獲得位在貢寮的1萬4854平方公尺土地，倫敦則有房產，面積為1060平方公尺，為2013年時購入。

另外，吳欣盈背了992萬3292元債務，共2筆，一是信用貸款，債權人為聯邦商業銀行，二是保單借款，債權人為新光人壽。