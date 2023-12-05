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新冠周增31死！40多歲壯年男染疫「發病到死亡僅6天」　死因曝光

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情蠢蠢欲動！疾管署今（5）日公布最新統計，上周新增260例新冠併發症個案、31例死亡，都創近一個月來的單周新高紀錄。新冠死亡個案不是僅有年長者，疾管署防疫醫師林詠青表示，上周一名40多歲青壯年，沒有接種XBB疫苗，有慢性病史，染疫後發病到死亡僅短短6天。

疾病管制署今（5）日公布國內上周（11/28-12/4）新增260例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（11/21-11/27）新增248例上升，新增病例中98%未曾接種新冠XBB疫苗。另上周新增31例死亡病例，較前一周新增18例上升，新增死亡個案中97%未曾接種新冠XBB疫苗。 

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值得注意的是，死亡個案中不乏青壯年，林詠青表示，上周有一名40多歲南部男性，有心律不整、高血壓病史，沒有接種XBB疫苗，11月中旬發燒、呼吸喘持續2天，就醫時有發燒、呼吸急促、心跳加快、心律不整以及血壓降低狀況，經檢驗檢查結果，心臟、肝腎功能有異常狀況，新冠檢驗確認陽性。

林詠青指出，當時醫師研判個案是心因性休克合併多重器官衰竭，轉入加護病房給予抗生素、抗病毒藥物治療，住院過程中呼吸、器官衰竭情況持續惡化，住院後4天過世，死因為新冠病毒感染造成多重器官衰竭致死。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

根據疾管署統計，新冠併發症中，65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；新增併發症及死亡病例分別有98%及97%未曾接種新冠XBB疫苗。

林詠青表示，雖然重症死亡都是65歲以上長者為主，也不乏中壯年重症死亡發生，目前6個月以上民眾可以接種XBB疫苗，呼籲如果有潛在慢性疾病患者、65歲以上長者，還是建議盡快接種疫苗，獲得保護力。

副署長羅一鈞表示，今年新冠死亡個案已經累計超過7千人，去年新冠為十大死因第三位，今年還是可能名列第七位，僅次於糖尿病、高血壓，為國人重要殺手。另根據疾管署最新預估，這波新冠高峰會再明年1月中到1月底出現，屆時平均每天染疫人數約在1.8萬至2萬之間。

新冠XBB疫苗可有效對抗各類XBB變異株病毒，推估可降低感染後重症及死亡風險分別達50%及61%，考量新冠可能在冬季再度升溫，且臨近歲末年初民眾探親旅遊活動頻繁，而接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

另至今（2023）年年底前，65歲以上民眾接種新冠疫苗可獲得各縣市提供之500元（含）以下衛教品，接種3種公費疫苗（流感、新冠、肺炎鏈球菌）皆可領取COVID-19快篩試劑。目前全台約有3,000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1,500家提供隨到隨打服務，接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」疫苗接種院所查詢。

▲▼疾管署鼓勵民眾踴躍接種XBB疫苗。（圖／疾管署提供）

▲疾管署鼓勵民眾踴躍接種XBB疫苗。（圖／疾管署提供）
 

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