快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇、立委參選人林國春今（5）日召開記者會表示，民進黨總統參選人賴清德萬里老家，被新北市工務局認定屬於「既存違章建築；但賴清德競總發言人郭雅慧說明，當事人並未收到任何關於房屋遭認定為違建的任何通知，不知其稱遭新北市政府認定違建之資訊所據何來？對此，新北市工務局則說，該案址為既存違建是事實，貴為國家副元首者為了選舉混淆視聽甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範，情何以堪。

針對賴清德老家既存違建一案，對此新北市政府工務局再度重申，該案址為既存違建是事實，但新北市政府訂定有違章建築拆除優先次序表，對於既存違建秉持一貫處理原則，貴為國家副元首者為了選舉混淆視聽甩鍋新北市府，對小老百姓做錯誤示範，情何以堪。

工務局進一步說明，賴清德老家違建已於今年9月勘查，經比對相關資料後，認定屬於98年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。

新北市政府也再次聲明，市府團隊向來秉持行政中立，對於近期各項違建爭議，不分對象均依法辦理，只要經認定為不法均予以開罰，再度呼籲貴為國家副元首者及其所屬陣營，不應該為了選舉而模糊事實，一再抹黑地方政府。

