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降雨溫度兩波變化！溫差最多掉12度　「今晚到明晨」有機會降雪

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲東北季風增強，今明兩天濕涼，明天雨區將再擴大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風今天(5日)增強，明天將更強一些，氣象署表示，未來一周降雨出現兩型態，明天周三降雨區擴大，周四起轉乾；溫度也出現兩波變化，下波冷空氣在輻射冷卻作用下，低溫下探15度，溫差最多可達10到12度；中部以北逾3500公尺高山今晚到明晨有降雪機會。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一周降雨型態分為兩型態，今明兩天降雨雨區多一點，周四起轉乾。其中今明兩天將受東北季風影響，這波影響預估到周四，呈現前濕後乾，今天降雨比昨天緩和許多，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫降雨，中南部和北部其他地方降雨零星，其他地方可見陽光。

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明天周三水氣多，伍婉華說明，周三降雨區多一些，北部、東北部、東部有短暫雨，東南部和中南部山區有局部短暫雨，靠山區中部平地也有零星降雨；周四東北季風影響時北方乾空氣也南下，周五到下周一東北季風減弱，各地降雨減少，大部分地區可見陽光，只有東半部有零星降雨。

溫度方面分為兩波變化，伍婉華表示，今明兩天北部、東北部溫差比較小，溫差約4度，花東溫差5到6度，中南部溫差7到8度；不過周四乾空氣南下後，溫差變化比較大，低溫將出現在周三晚上到周四清晨、周四晚上到周五清晨，輻射冷卻造成低溫，金馬、北部、東北部和中部低溫15度，其他各地16到18度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

伍婉華提醒，周四水氣變乾，周五東北季風減弱，高溫漸漸上升，周五、周六低溫也漸漸上升，各地溫差大，北部、中南部日夜溫差可達10到12度，東半部8到9度；今明二天濕涼，周三和周四入夜到清晨日夜溫差大。

至於降雪機率，伍婉華指出，今天水氣少一些，高山下雨機率低，預估今晚到明天清晨、甚至上午，有一波水氣進來，溫度仍較冷，中部以北山區3500公尺以上高山，今晚到明天清晨在水氣和溫度可配合下，有下雪機會，水氣在明晚後減弱，但即便沒有下雪也會結冰，往山區要留意。

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