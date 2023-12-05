美麗島最新民調曝！賴蕭配37.8％領先　柯盈配「鐵票」僅9.3％

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選三腳督態勢底定，《美麗島電子報》4日公布第81波追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」以37.8％遙遙領先，國民黨「侯康配」以29.5％位居第二，民眾黨「柯盈配」則以17.7％墊底，不投票或投廢票3.8％，未明確回答12％；此外，該民調詢問「這次大選您是誰的鐵票？」，賴蕭配獲21.9％、侯康配19.8％、柯盈配9.3％。

進一步交叉分析顯示，年齡層的部分，在20至29歲依序為賴蕭配35.7％、柯盈配28.9％、侯康配20.7％；在30至39歲為賴蕭配35.2％、柯盈配31.3％、侯康配14.2％；在40至49歲為賴蕭配32.6％、柯盈配28％、侯康配22.1％；在50至59歲為侯康配41.7％、賴蕭配35.8％、柯盈配10.1％；在60至69歲為賴蕭配44％、侯康配41.5％、柯盈配3.8％；在70歲以上為賴蕭配45.8％、侯康配36.9％、柯盈配1.8％。

此外，該民調詢問，在社會上有人說自己是鐵票，也就是唯一支持1個候選人或政黨否則不投票，「這次大選您是誰的鐵票？」結果顯示，是民進黨正副總統參選人賴清德或蕭美琴的鐵票有21.9％，是國民黨正副總統參選人侯友宜或趙少康的鐵票有19.8％，是民眾黨正副總統參選人柯文哲或吳欣盈的鐵票有9.3％。

本次調查期程自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查；調查範圍及對象為全國22個縣市，設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。