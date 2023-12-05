販毒判20年！通緝男見警「油門一拜狂逃」　衝死巷不敵辣椒水被逮

▲員警和郭姓通緝犯激烈搏鬥。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郭姓男子（44歲）因為販毒，被判刑20年6月遭通緝，2日晚間10時許，他騎車經過梓官區遇到巡邏員警，他心虛加速離去，反而引起員警注意準備盤查，郭男一路逃進死巷棄車逃逸，最後還和員警發生激烈扭打，員警最後祭出辣椒水讓郭男乖乖就逮，順利將他逮捕歸案。

▲員警和郭姓通緝犯在巷弄裡追逐。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局赤崁派出所員警2日晚間10時許，在高雄市梓官區赤崁南路94巷口發現一名騎機車的男子，一見到員警經過即加速駛離，警方隨即準備將其攔停予以盤查，不料男子拒絕盤查逃進巷子，見無路可逃後便棄車逃逸，頑強抵抗警方攔查，警方在追了200公尺後，終於將其壓制。

▲郭姓通緝犯最後被制伏。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

執勤員警指出，在抓捕郭男的過程中，員警雖緊追在後並趁機朝其噴灑辣椒水，以限制郭男行動，但郭男忍著劇烈燒灼感，仍一路狂奔躲入草叢堆內，所幸支援警力即時到場，在優勢警力壓制下，郭男才放棄掙扎、束手就擒，而警方也因逮捕郭男時碰觸辣椒水造成手掌手臂多處燒灼刺痛，所幸均無大礙。

警方調查，郭姓男子為臺灣橋頭地方檢察署發布的販賣毒品通緝要犯，為規避長達20年6月的牢獄徒刑，至今逃亡逾2年之久，因見警心虛逃逸，才讓自己通緝身分露餡。