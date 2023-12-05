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台灣健康產業新南向線上拓銷團　壓軸商機估502萬美元

▲2023年台灣健康產業新南向國家線上拓銷團」洽談會深獲團員廠商及買主肯定。（圖／貿協提供）

▲2023年台灣健康產業新南向國家線上拓銷團」洽談會深獲團員廠商及買主肯定。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我國健康醫療業者擴大對新南向市場拓銷，由經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「台灣健康產業新南向國家線上拓銷團」於上周四(30日)辦理，鎖定馬來西亞、越南及印尼等三國43家買主，與我國14家廠商進行158場次的線上視訊洽談，預估商機約502萬美元。

本次拓銷團的14家業者包括大型保健生技公司：味丹生技、統欣生物科技及富昱生化等知名公司；及金屬零組件大廠廣泰金屬等。在貿協駐印尼、馬來西亞、越南、泰國等外館的積極動員下，也邀請到許多大型買主。

買主包括蓋茲基金會首筆醫療科技投資科技新創公司-印尼哈囉醫生APP( Halodoc)、 知名印尼醫療器材進口Djembatan Dua (Dexa Group)集團、印尼大型美妝公司Hebe Beauty Style、Npure。

草藥類進口商Saras Subur Abadi、藥品原料商Dipa Pharma，及馬來西亞最大的一站式診斷中心BP Healthcare Group，該集團從一家醫學實驗室，發展至今在全馬擁有50家診斷中心，同時也從事藥品和醫療器材批發業務；越南則有CAT THANH PHARMACEUTICAL CO., LTD等大型連鎖醫藥通路等參與洽談。

新南向買主對台灣生技醫藥保健品的優質原料甚感興趣，大多有意與參團業者進一步討論未來合作模式。而台灣生技代工富有彈性，且女性保健品融合中醫養生概念，原料完全天然也深獲新南向買主肯定。高壓氧艙及外泌體應用在醫美產業的新趨勢，也讓新南向國家買主耳目一新，在洽談時即提出少量試單進口的需求。

「台灣健康產業新南向國家線上拓銷團」是貿協本年度在健康醫療產業壓軸的推廣活動，為持續協助我業者掌握新南向市場的動態商機，2024年相關健康醫療產業的拓銷活動已緊鑼密鼓規劃中，相關訊息亦將於近期發布，可關注活動網站：https://events.taiwantrade.com/2024healthevent

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