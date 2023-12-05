漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」開吃　還有超俗99元銅板餐

▲速食店祭出最新超殺優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快衝！人氣速食店「漢堡王」最新超殺優惠券開吃了，不僅祭出「8大夯品買1送1」，像是經典小華堡、薯條、雞塊等通通有，加碼吃個人超省餐，最低只要花99元銅板價就能嗑爆1份套餐，一共有24種優惠任選，現省1794元，即日起爽吃73天。

▲一次網羅24種優惠現省1794元。※點圖可放大

漢堡王祭出最新激省優惠券，一次網羅4大系列共24種好康，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡；加碼還有個人超省餐，其中，3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算爆表。

除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，即日起至2024年2月15日限時73天搶吃，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。

▲麥當勞歡樂送推5大品項買1送1。

另，麥當勞即日起至12月19日也有「5大品項買1送1」等吃，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「NUG」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「酥嫩雞翅」、「薯餅」、「經典美式咖啡（冰）」及「經典美式咖啡（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。