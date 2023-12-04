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聲學引擎受好評　1MORE運動藍牙耳機S30、S50獲獎VGP 2024

▲▼聲學引擎受肯定　1MORE運動藍牙耳機S30、S50獲獎VGP 2024。（圖／1MORE萬魔提供）

▲ 1MORE 耳機 S30、S50 獲獎 VGP 2024。（圖／1MORE 萬魔提供）

記者樓菀玲／台北報導

在日本享有影音器材界奧斯卡美譽的「VGP 2024」獲獎名單近日揭曉，1MORE 萬魔旗下開放式運動藍牙耳機 S30 與S50，在這次盛會上雙雙摘得「藍牙耳機類－受賞」的殊榮。

VGP，即Visual Grand Prix，自1984年起由日本音元出版社主辦，是日本最大規模的影音器材綜合獎項。其評選標準不僅來自業界專家的專業評價，還包括了日本各大量販店的投票結果，成為消費者選購影音器材時的重要參考。VGP獎項分為「視聽音響產品」、「純聲學產品」及「Lifestyle產品」三大類。

1MORE萬魔的 S30 與 S50 以其全面而平衡的卓越表現，在「Lifestyle產品」類別中脫穎而出，自 2017 年以來，1MORE 萬魔幾乎每年都在 VGP 大賞中獲獎，不僅展現了其產品的強大實力，也顯示了品牌在國際市場上的廣泛受歡迎。

S30 與 S50 搭載了獨家的「1MORE 聲學引擎」技術，並通過葛萊美獎得主 Luca Bignardi 的專業調校，提供卓越的音質表現。這些耳機採用非入耳式設計，提供長時間佩戴的舒適性，同時確保使用者能夠感知周遭環境，適合運動時佩戴。耳機還具備高性能MEMS麥克風，搭配AI ENC技術，確保通話清晰；IPX7級的防水抗汗性能，使其在各種條件下都能穩定使用。超長的續航力更是其一大亮點。

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