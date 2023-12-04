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總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

▲徐澔全國總統盃拳擊錦標賽奪金牌 。（圖／內埔農工提供，下同）

▲徐澔全國總統盃拳擊錦標賽奪金牌 。（圖／內埔農工提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內規模最大、參賽人數最多的全國性拳擊賽-全國總統盃拳擊錦標賽，上月底在台中落幕，國立內埔農工榮獲1金4銅及一個第五名。其中，隊長徐澔在高男92公斤級衛冕成功，也贏得近兩年個人第三面全國賽金牌，更開創屬於自己的「徐澔傳奇」。

▲徐澔全國總統盃拳擊錦標賽奪金牌 。（圖／內埔農工提供，下同）

▲徐澔全國總統盃拳擊錦標賽奪金牌 。（圖／內埔農工提供，下同）

張世波校長指出，徐澔是瑪家鄉排灣族原住民，高中之前是一位排球選手，因為身高發展受限和運動傷害的因素，在同為內農校友的父親徐士勳鼓勵下，國中畢業後毅然加入內農體育班拳擊隊，並師承傅志群及李勝華。

經兩位教練用心且紮實指導，徐澔進步神速，高一時即展露頭角，頭兩次全國賽均摘得銅牌，高二開始更靠著一雙重拳打響名號，接連在全國總統盃拳擊錦標賽和全中運獲得金牌，技驚四座。因此他比賽的場次往往是全場矚目的焦點。

但後來因為求好心切給自己過大的壓力，在五月份的亞青國手選拔賽，慘遭滑鐵盧，這對好勝心強的他來說，無疑是一記沉重的打擊；徐浩表示「那段時間情況真的很糟糕，除了產生強烈的自我懷疑，也不想練習，只想逃避，每天都在混日子，生活過得很空虛。但感謝老師和學長一直鼓勵我，陪伴我走過這段低潮期，讓我重新燃起鬥志和自信。」這次總統盃，徐澔準決賽時僅用了1分鐘，便擊倒對手獲勝，決賽時更是整場輾壓對手，毫無懸念輕鬆奪金。

教練傅志群說「重新站起的徐澔現已進化成2.0版，除了身體素質更好，技術更全面之外，心理素質更趨向穩定成熟，越來越有大將之風，非常期待他後續的成長，以及3.0版徐澔的誕生。」

目前他最大的目標，就是在明年臺北全中運完成連霸，摘下金牌，為自己的高中拳擊生涯畫上完美句點。並期許自己上大學後，除了在學科及運動專長都有好的表現，成為文武兼備的運動員外，更盼望未來自己能和杭州亞運銀牌得主賴主恩學長一樣，「做自己的太陽，也成為別人的光」回饋家鄉，並為部落喜歡運動的小朋友盡一份心力。

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