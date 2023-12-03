工程師騎重機噴飛逆向撞亡！事發前影片曝　目擊者嚇喊：有人犁田

▲曾姓工程師過彎時失控打滑，噴飛至對向車道，與小客車發生碰撞，導致他傷重身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者柯振中／綜合報導

苗栗台3線3日發生死亡車禍，28歲曾騎士經過三灣路段時失控打滑，撞上對向小客車後傷重不治。事後也有重機車友分享事發前的影片，經過該路段時看見嚴重車禍，嚇得他大喊「有人犁田、有人犁田」，更是連續罵了數次髒話。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

警方調查，28歲的曾姓男子是竹科某科技公司的工程師，3日上午10點40分左右，騎乘重機沿著台3線南向行駛，沒想到行經103K處彎道時，突然整輛車傾倒、滑至對向車道，與對向的小客車發生碰撞，當場血流滿地、失去生命跡象。

▲曾男噴飛至對向車道，與小客車發生碰撞後，傷重不治身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）



救護人員獲報後火速趕往現場，並將人送醫搶救，但經過救治後，曾男仍舊傷重不治身亡。警方對對向小客車的傅姓駕駛進行酒測，確認酒測值為0，至於曾姓重機騎士是否有酒後駕車，仍待進一步釐清。

根據《記者爆料網》報導，當時有名重機駕駛騎乘在後方，經過彎道時，曾男已經摔了出去，嚇得他不斷大喊「有人犁田、有人犁田」，似乎是在與同伴溝通，過程中還罵了多句髒話，可以想見他的內心有多震撼。