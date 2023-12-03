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小貓吃掉1.3萬元「蟲草」　鏟屎官含淚賠：我這輩子都沒吃過

▲小貓吃掉1.3萬元蟲草。（圖／翻攝自小紅書@我就是不愛吃香菜怎麼了）

▲貓咪吃掉價值1.3萬元的蟲草。（圖／翻攝自小紅書@我就是不愛吃香菜怎麼了）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名鏟屎官孫太太近日在網上分享自家貓咪的「惡行」，竟將老公公司價值3000元（人民幣，下同，約台幣1.3萬元）的樣品野生「蟲草」幾乎吃光。孫太太只能隔日賠償給公司，「我這輩子都沒吃過那麼多的野生冬蟲夏草！」

據《濟寧新聞網》報導，孫太太表示，老公從事蟲草銷售相關生意，拿了2包野生蟲草樣本暫時放在沙發縫隙，準備隔天帶去公司。沒想到貓咪趁沒人在家，把其中1包蟲草撕開，撒得到處都是，等自己和老公發現後，搬開沙發搜尋，只找到了一些「殘骸」，「牠自己就吃了6公克多，差不多7公克，牠可才6個月大啊！」

▲小貓吃掉1.3萬元蟲草。（圖／翻攝自小紅書@我就是不愛吃香菜怎麼了）

▲孫太太只能從沙發縫隙撈出「殘骸」。（圖／翻攝自小紅書@我就是不愛吃香菜怎麼了）

貼文一出網友笑翻，「把貓咪賠給公司吧」，也有不少人擔心貓咪誤食會不會影響身體。孫太太則回應，蟲草屬於溫補，貓咪觀察多天下來都沒事，「牠現在精神狀態很好，睡也睡得好，我現在快吐血了。」

不過她也呼籲各個鏟屎官，「每個貓咪體質不同，不建議各位家長投餵人食用的保健品，我家貓咪不懂才誤食，咱們還是餵正常的貓咪食物就可以了。」

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