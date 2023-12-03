美搖擺州穆斯林不滿拜登　恐衝擊2024總統大選選情

▲以哈衝突問題棘手，拜登可能失去搖擺州穆斯林選票。（圖／路透）



文／中央社

美國數個搖擺州的穆斯林領袖今天在底特律郊區舉行會議，誓言撤回對於總統拜登的支持，因為不滿他對加薩走廊（Gaza Strip）衝突的處置。

美聯社報導，美國密西根州民主黨人已警告白宮，拜登對於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰爭的處置，可能使他失去阿拉伯裔美國人社群的支持，足以影響2024年總統大選結果。

密西根州、明尼蘇達州、亞利桑那州、威斯康辛州、佛羅里達州、喬治亞州、內華達州及賓夕法尼亞州穆斯林領袖，今天聚集在密州城市迪爾伯恩（Dearborn）。

據報導，這些穆斯林領袖前方的講台上寫著「放棄拜登，立即停火」，而迪爾伯恩是全美阿拉伯裔美國人密度最高的城市。

協助籌辦這場會議的穆斯林胡笙（Jaylani Hussein）表示，拜登不願呼籲停火，已損害他與美國穆斯林社群的關係，這份關係已無法修復。

根據哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部，自以哈戰爭爆發以來，已有逾1萬3300名巴勒斯坦人遇害，死者有大約2/3是婦孺。

胡笙指出：「我們的稅金被用來徹底摧毀家庭及孩童。我們今日目睹的是悲劇中的悲劇。」

他告訴美聯社：「我們社群的憤怒教人難以置信。更令我們生氣的事情之一是，我們大多數其實曾經投給總統拜登。」