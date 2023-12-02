「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

▲「2024台南市耶誕跨年系列活動」首場親子活動，2日在總爺藝文中心熱鬧登場，氣氛歡樂非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台南市耶誕跨年系列活動」首場親子活動，2日在總爺藝文中心熱鬧登場，帶給現場大小朋友彷彿置身在奇幻童話屋般的歡樂，現場參與人數眾多，氣氛歡樂非凡。

市長黃偉哲表示，台南市的耶誕跨年系列活動，今日起揭開序幕，12月一整個月，幾乎是每週末接連著劇團演出、演唱會、跨年晚會等精彩表演，歡迎民眾共襄盛舉。

市長黃偉哲上任後，改變過去只在單一地點舉辦一場演唱會的方式，改以於多個區域，舉辦多場耶誕跨年活動，目的是在區域平衡且吸引更多民眾一起同樂。

今天豆子劇團演出「好嚴肅的農場」，充滿童心的小朋友，隨著想盡辦法讓嚴肅農場主人笑一笑的動物們的模仿笑得東倒西歪，除了泡泡派對體驗區及可愛造型氣球區大排長龍外，兵兵姊姊帶動唱也讓小朋友盡情唱跳釋放精力。現場參與的民眾玩得不亦樂乎，總爺藝文中心化身為一座奇幻童話屋！

泡泡派對的表演同樣吸引民眾大排長龍體驗，從小泡泡到大泡泡，還有長與短，各式形狀、繽紛的色彩，透過光線的折射，呈現更魔幻的魅力，驚呼聲不斷，難怪大小朋友都愛泡泡，再久都願意等待。同樣具有魔法魅力的還有氣球頑童Summer的巧手，演出逾10年的氣球頑童Summer，巧手下氣球變化萬千，一個個意想不到的造型氣球就此誕生。

今年台南耶誕跨年系列活動很精彩，市府安排2場親子、3場演唱會。除了今日總爺藝文園區的「奇幻童話屋」的親子活動，下周六12月9日在善糖文化園區還有一場親子活動—「善糖甜蜜同樂會」，邀請到「小青蛙劇團」演出「金斧頭銀斧頭」，還有「小丑呀咪」可愛有趣的造型氣球秀，以及過關即可拿禮物的闖關活動；接下來是3場大型演唱會，12月23日在市府西側廣場舉辦耶誕晚會演唱會，12月31日這天新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西側廣場同步辦理跨年晚會，藝人卡司堅強。

主辦單位新聞處提醒，來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百，發票登錄購物節就有機會參加抽獎，包括黃金一兩、iphone、來回機票，除了週週抽、月月抽，大獎還有百萬名車等著民眾帶回家，歡迎大家漫遊台南，來台南過耶誕、跨年倒數並一起迎接「台南400」。