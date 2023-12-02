慶生大餐要吃「高級吃到飽」　她好心勸退弟媳：小鳥胃凑熱鬧？

▲女網友抱怨，弟妹是小鳥胃，再加上小孩才剛出生，就勸對方不要去，怎料到卻被說管太多，讓她感到很委屈。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友抱怨，弟妹是小鳥胃，再加上小孩才剛出生，就勸對方不要去，怎料到卻被說管太多，讓她感到很委屈，不懂小鳥胃跟人凑啥熱鬧。貼文一出引起討論，不少人直呼「是一種參與感」。

原PO在Dcard表示，媽媽這個月生日，一家人早早訂好人均約2000元的吃到飽，「我知道弟妹是小鳥胃，而且小孩才3個月，就勸她不要去在家顧小孩，反正她的位子可以取消沒關係，她竟然跟我弟發脾氣說我管太多，真的很鬧事。」

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原PO指出，弟妹是那種，只吃一隻螃蟹、幾隻蝦子和幾片生魚片就飽的人，而且不吃甜點、不喝飲料，「我叫她不要去浪費錢哪裡有錯了？我弟賺錢不容易，在家是會怎樣是不是，真心不懂小鳥胃跟人凑啥熱鬧？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳真的很無聊，管那麼多」、「根本就在排擠弟妹啊」、「那是一個被重視與參與感，如果只有妳被叫不要去，妳什麼感想」、「她也是家裡的一份子，要尊重她的參與感，妳這樣子感覺在排擠她」。

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