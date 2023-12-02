男喊不想活得太累！竟給懷孕女友下藥「看你流血沒」　下場曝光

▲在監視器畫面中，可看到男子將藥放進透明玻璃杯中。（圖／翻攝star星視頻）



圖文／CTWANT

「結婚太累，我不想活得太累」！大陸34歲的王姓女子於5月14日發現懷孕，她也興奮的跟醫生男友說這項喜訊，豈料男友卻絲毫不想成為父親，還對女子說趁早吃藥吧，甚至曾多次給女子下藥，在監視器畫面中，還可看到男子在今年5月20日將藥放進透明玻璃杯中，不久後女子發現流產，在報案1個多月後，案情終於有進展，該名醫生被行政拘留10日，並被處人民幣500元（約新台幣2215元）的行政處罰。

據上游新聞報導，王女與這位北京中關村某醫院泌尿科醫生是在相親網站上相識，2人很快就確定戀愛關係，王女在2023年5月14日也發現自己懷有身孕了，當下她迫不及待的跟男友分享，豈料從王女提供的微信聊天記錄顯示，男子卻冷淡的回「可以吃3天藥，結婚太累，我不想活得太累，不想養小孩，早點可以吃藥，趁現在剛有，趕緊打掉，對身體傷害小。」

當時王女相當失望，且讓她徹底心寒的是，男友甚至曾多次給她下藥，女子爆料在5月18日中午，男友打電話問她怎麼了，自己當時還十分困惑，結果男友竟自己承認說「給你可樂裡下藥了，看你流血沒。」而後在監視器畫面中，還可看到男子在今年5月20日晚上10時20分坐在客廳沙發上，並從褲子口袋裡拿出2種藥，關了電視後，認真看了說明書，隨後將藥放進透明玻璃杯中，搖晃攪拌，還用筷子攪拌均勻。

不久後，王女在5月21日發現流產，她事後才明白過來，男友其實是在給她喝的水裡下了醫用的墮胎藥，因為雙方協商未果，王女在10月7日報警處理，並向警方提供了監視器畫面和醫院診斷證明。目前，男子所屬的醫院則表示，涉事醫師已被停職，警方則依據《治安管理處罰法》相關規定，決定給予違法行為人行政拘留10日，並處罰款人民幣500元的行政處罰。

對此，王女則表示不接受這個行政處罰結果，「他這樣做的後果就是故意傷害，他下藥故意傷害了我的身體，傷害了我的心理，害死了一條小生命，為什麼不以故意傷害罪來定義？是不是以後誰不想要孩子都可以用這個方法對待孕婦，不需要承擔相應的法律責任？」希望訴求行政復議。

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