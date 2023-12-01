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【廣編】All-New CIVIC e:HEV現身！500趴活動拍照打卡領取Honda限量好禮

▲▼ Honda Taiwan,Honda,500趴,all-new CIVIC e:HEV,電油車。（圖／Honda Taiwan提供）

▲萬眾矚目的all-new CIVIC e:HEV「次世代電油車」與潮流戶外派對《500趴》合作。

圖、文／Honda Taiwan提供

為讓更多年輕世代了解Honda引以為傲的all-new CIVIC e:HEV「次世代電油車」技術，Honda Taiwan本次特別與潮流戶外派對《500趴》合作，於12/1至12/3在台北101水舞廣場展出all-new CIVIC e:HEV。《500趴》以「世代混搭、質感重擊」為軸線，邀請台灣各領域質感品牌與創作人士展現其創新軟實力，就像Honda不斷以顛覆性的革新科技引領車壇，打造萬眾矚目的all-new CIVIC e:HEV「次世代電油車」，實現嶄新的移動喜悅。

Honda Taiwan號召廣大的Honda車迷朋友，12/1至12/3一起至Honda攤位打卡並與all-new CIVIC e:HEV合照，將照片上傳個人FB或IG公開分享貼文，即可獲得Honda限量好禮（數量有限，送完為止）。另外為讓喜愛Honda的網友一同共襄盛舉，Honda Taiwan FB官方粉絲團加碼舉辦線上留言抽all-new CIVIC e:HEV限量襯衫活動。Honda Taiwan敬邀車迷朋友走進《500趴》，一同近距離體驗all-new CIVIC e:HEV日製歐規性能車的精湛工藝。

All-new CIVIC以享譽車壇的e:HEV「次世代電油車」技術，打造以電為主、以油為輔的電驅雙動能形式，結合最新研發2.0L直噴引擎，在追求馳騁駕馭與燃油效率中取得完美平衡，並以日製歐規頂配性能車之姿，挾帶最高安全規格的Honda SENSING與11具SRS輔助氣囊、跑格化外觀、細膩質感內裝鋪陳，彰顯買家個人卓越品味。

《500趴》活動
地點：台北101水舞廣場
日期：2023/12/1(五)~12/3(日)
12/1 (五) 17:00 - 22:00
12/2 (六) 11:00 - 21:00
12/3 (日) 11:00 - 18:00

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