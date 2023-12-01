　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲漳州花博會電商直播。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／漳州報導

本屆花博會活動從今起到12月2日在廈門、漳州兩地同步舉辦，花卉展區設置在漳州東南花都花博園，設3個展館、1個花卉造景區，每個展館各有特色。1號展館主要展示水仙花、蘭花、九重葛（陸稱三角梅）為代表的漳州精品花卉及花卉新品種等，2號展館設置海峽兩岸精品花卉展區，3號館是展示林下經濟產品、林產品加工品，電商新業態體驗館。

踏入直播專區，立刻感受與時間競爭壓力，同一個場地有十多家電商業者直播帶貨。商品也很多樣，有景觀盆景、果樹苗，以及漳州特色水仙花和九重葛，每間店鋪都把好東西搬到現場銷售。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲漳州九重葛年銷大陸上百億人民幣產值。（圖／記者任以芳攝）

來自漳州「浮山公主」專門種植九重葛，花農小許早上9點上線直播，每一盆花苗外觀特性、樣貌、花色，大小尺寸，種植方式都說得清清楚楚。

小許接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「花卉直播競爭很激烈，很多商家都會賣假貨，直播間拿大苗，實際發小苗。我們發貨很真實，但是最擔心掉花掉葉，退貨率有10％以內，大多數客人還是會留下。」

▲▼ 沙漠玫瑰、九重葛、蘭花 。（圖／記者任以芳攝）

▲漳州九重葛花色種類繁多。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 九重葛、幫花包毛毯 。（圖／業者提供）

▲北方發貨地區可能有零下二十幾度以下氣溫，業者幫花包毛毯防止凍傷 。（圖／業者提供）

「運送過程會有碰撞，我們包裝也非常多層，低溫2、3度地方也發貨，如果是零下地區會幫花卉包毛毯。」小許也分享，「我們花園在漳州，經常有北方客人下單，全大陸都有訂單，扣掉退貨率，換算一年賣出上百萬。」

談及九重葛在大陸銷售，小許說，廣東、雲南也有生產，福建是九重葛最大銷售基地，顏色、樣貌非常多，每銷出去100株花苗，有70株都是福建生產，整年銷量十分驚人，破上百億都不是問題。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲漳州也是水仙花之鄉。（圖／記者任以芳攝）

漳州也是水仙花之鄉，漳州電商業者「高宅」老闆方明智，本身有水仙花一條龍生產線，也是首次參與花博會。他告訴《東森新媒體ETtoday》記者，參展正好幫自家品牌做宣傳，下個月就是水仙花銷售旺季。

方明智也說，「我們每年在天貓內銷有幾百萬營業額，只有在一個月時間單量最大，如果沒有提前準備，就趕不上銷量。」他也補充，水仙花臘月銷量最好，尤其是過年檔期，就靠年尾賣大單，用一個月時間決定勝負。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸電商競爭激烈，爆品、開品成為新出路。（圖／記者任以芳攝）

大陸花卉有上千種，同質性也很高，電商直播競爭超級激烈，要怎麼殺出血路？90後的朱澤至大學畢業做電商有3年時間，接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「我走不同道路，沒有種植生產線，只做抖音達人帳號，跟合作廠商拿商品，避免囤貨。」

朱澤至進一步解釋，市面上賣花苗、盆栽相似度太高，最後只能惡性削價競爭。「我專銷『爆品』『開品』，與廠商開發設計不同貨源，市面上找不到，價格自然往上，消費者也願意買單。」

「像是這個景觀植，更換精緻花盆，跟市面上其他商品有區隔。」朱澤至也介紹，只要找到好的獨家爆品，一年甚至一個月賣到上百萬都可以，必須花心思尋找貨源。

大陸電商市場競爭日新月異， 多數以大銷量、薄利多銷為主，在削價競爭的紅海撕殺，很多業者撐不下去。後疫情時代，部分電商業者思考轉型，培育「超級大V」主播可遇不可求，回歸產品本身價值，開發獨家特色商品，避免被模仿，才能讓店鋪走得更遠更實際。

▼漳州花博會電商直播帶貨現場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
Netflix超狂片單來了！　4大台片將上架
「無頭魚屍」當飛機杯！　海豚升天笑容照片曝
入冬濕冷衣服好難乾！　專家教「速乾2撇步」
ET民調／國民黨政黨票支持度33.1%奪冠！　民眾黨14.6
香港客來台1舉動！4張悠遊卡全GG　網怒：快報警
國光女神羞認做「一線鮑手術」！　現場照曝：是粉色的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

陸禁用「美顏神器」生鮮燈　「肉肉蔬果」即日起「本色」登場

鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

陸禁用「美顏神器」生鮮燈　「肉肉蔬果」即日起「本色」登場

鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

韓劇《精神病房也會迎來清晨》催淚又治癒　所有疾病的根源都是失去　

金馬影后林品彤 冒雨尖叫捶打　醫生要她跟媽好好溝通

微軟透露收購動視暴雪最大理由　目標讓Game Pass登陸全平台主機

藍綠白都不放過！時力秀「真選舉公報」　候選人涉黑、學倫爭議全上榜

板橋工廠大火慘況曝！名車遭鐵皮淹沒　焦黑「頭等艙」堆成廢墟

兄弟領隊看戰力外名單不驚訝　總教練人選年底前決定

紐西蘭擬禁學生「帶手機到校」！　示警：青少年出現文盲危機

批政見發表只是比賽演講　柯文哲發戰帖：辯論越多越好

黃姵嘉日本上工「一天拍15小時」驚呆了　野田妹氣場太強不敢搭話

樂天新秀感激母校栽培　捐贈5萬回饋東體

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

三兄弟滯陸「無力自理」　被海基會接回

孕婦經常感冒一查確診愛滋…秒抓老公檢測崩潰

嫌科目三太吵！海底撈顧客爆發爭執

火鍋店驚見「正妹機器人」！真實身分曝光

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

田徑女神被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

國台辦：民進黨粗暴阻擋媽祖、關帝赴台是最大惡意

習近平母親齊心受訪　回憶丈夫習仲勛

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

陸新版外國人永久居留證啟用 「五星卡」登場首日50人領取

更多熱門

相關新聞

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　

2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會昨11月30日起到3日，漳州花卉區現場展出各類特色花卉，漳州特有水仙花、多色九重葛，以及外國品種花，現場「百年」歷史沙漠玫瑰，要價3萬到1.8萬人民幣，活動首日立刻被玩家收藏。

創新「噴花」顛覆台灣蘭

創新「噴花」顛覆台灣蘭

漳州台商赴京推介會

漳州台商赴京推介會

青年崛起產業轉型　花蓮2企業分享蛻變心得

青年崛起產業轉型　花蓮2企業分享蛻變心得

台中海線新寵兒　沙鹿區人口淨遷入增長3倍

台中海線新寵兒　沙鹿區人口淨遷入增長3倍

關鍵字：

漳州產業九重葛水仙花

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

麻古連5天指定飲品買1送1！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面