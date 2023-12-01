花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

▲漳州花博會電商直播。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／漳州報導

本屆花博會活動從今起到12月2日在廈門、漳州兩地同步舉辦，花卉展區設置在漳州東南花都花博園，設3個展館、1個花卉造景區，每個展館各有特色。1號展館主要展示水仙花、蘭花、九重葛（陸稱三角梅）為代表的漳州精品花卉及花卉新品種等，2號展館設置海峽兩岸精品花卉展區，3號館是展示林下經濟產品、林產品加工品，電商新業態體驗館。

踏入直播專區，立刻感受與時間競爭壓力，同一個場地有十多家電商業者直播帶貨。商品也很多樣，有景觀盆景、果樹苗，以及漳州特色水仙花和九重葛，每間店鋪都把好東西搬到現場銷售。

▲漳州九重葛年銷大陸上百億人民幣產值。（圖／記者任以芳攝）

來自漳州「浮山公主」專門種植九重葛，花農小許早上9點上線直播，每一盆花苗外觀特性、樣貌、花色，大小尺寸，種植方式都說得清清楚楚。

小許接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「花卉直播競爭很激烈，很多商家都會賣假貨，直播間拿大苗，實際發小苗。我們發貨很真實，但是最擔心掉花掉葉，退貨率有10％以內，大多數客人還是會留下。」

▲漳州九重葛花色種類繁多。（圖／記者任以芳攝）

▲北方發貨地區可能有零下二十幾度以下氣溫，業者幫花包毛毯防止凍傷 。（圖／業者提供）

「運送過程會有碰撞，我們包裝也非常多層，低溫2、3度地方也發貨，如果是零下地區會幫花卉包毛毯。」小許也分享，「我們花園在漳州，經常有北方客人下單，全大陸都有訂單，扣掉退貨率，換算一年賣出上百萬。」

談及九重葛在大陸銷售，小許說，廣東、雲南也有生產，福建是九重葛最大銷售基地，顏色、樣貌非常多，每銷出去100株花苗，有70株都是福建生產，整年銷量十分驚人，破上百億都不是問題。

▲漳州也是水仙花之鄉。（圖／記者任以芳攝）

漳州也是水仙花之鄉，漳州電商業者「高宅」老闆方明智，本身有水仙花一條龍生產線，也是首次參與花博會。他告訴《東森新媒體ETtoday》記者，參展正好幫自家品牌做宣傳，下個月就是水仙花銷售旺季。

方明智也說，「我們每年在天貓內銷有幾百萬營業額，只有在一個月時間單量最大，如果沒有提前準備，就趕不上銷量。」他也補充，水仙花臘月銷量最好，尤其是過年檔期，就靠年尾賣大單，用一個月時間決定勝負。

▲大陸電商競爭激烈，爆品、開品成為新出路。（圖／記者任以芳攝）

大陸花卉有上千種，同質性也很高，電商直播競爭超級激烈，要怎麼殺出血路？90後的朱澤至大學畢業做電商有3年時間，接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「我走不同道路，沒有種植生產線，只做抖音達人帳號，跟合作廠商拿商品，避免囤貨。」

朱澤至進一步解釋，市面上賣花苗、盆栽相似度太高，最後只能惡性削價競爭。「我專銷『爆品』『開品』，與廠商開發設計不同貨源，市面上找不到，價格自然往上，消費者也願意買單。」

「像是這個景觀植，更換精緻花盆，跟市面上其他商品有區隔。」朱澤至也介紹，只要找到好的獨家爆品，一年甚至一個月賣到上百萬都可以，必須花心思尋找貨源。

大陸電商市場競爭日新月異， 多數以大銷量、薄利多銷為主，在削價競爭的紅海撕殺，很多業者撐不下去。後疫情時代，部分電商業者思考轉型，培育「超級大V」主播可遇不可求，回歸產品本身價值，開發獨家特色商品，避免被模仿，才能讓店鋪走得更遠更實際。

▼漳州花博會電商直播帶貨現場 。（圖／記者任以芳攝）