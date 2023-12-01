　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲「沙漠玫瑰」近十年在銷量非常好 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／漳州報導

2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會昨11月30日起到3日，漳州花卉區現場展出各類特色花卉，漳州特有水仙花、多色九重葛，以及外國品種花，現場「百年」歷史沙漠玫瑰，要價3萬到1.8萬人民幣，活動首日立刻被玩家收藏。

今年展會以「兩岸農情 融合發展」為主題，海內外共700多家企業參加，除了台灣蘭花受到歡迎，外國引進大陸種植的花卉也受關注，大會特地開闢「沙漠玫瑰」展區。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲「沙漠玫瑰」在漳州也有產業鍊 。（圖／記者任以芳攝）

專門種植「沙漠玫瑰」的大陸花農曹達炎接受《東森新媒體ETtoday》表示，「沙漠玫瑰」最早源自於非洲、東南亞一帶，在泰國種植也有好幾百年的歷史。

大陸部分花農十幾年前，從台灣把「沙漠玫瑰」種子引進大陸，主要兩岸有正規渠道，運輸關稅等價格也較泰國許多，大陸近十年陸續引進「沙漠玫瑰」品種，打造生產、銷售、培育一條線的供應鏈。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲這株造型獨特「沙漠玫瑰」有130年歷史，展出秒殺1.8萬人民幣賣出。（圖／記者任以芳攝）

「沙漠玫瑰」壽命很長，現場展示兩株超過百年歷史的「沙漠玫瑰」，都是從泰國引進，還有證書。其中一盆球根狀「沙漠玫瑰」賣1.8萬（單位：人民幣，同下），剛展出立刻被玩家買走。門口粉色塊根狀的「沙漠玫瑰」要價3萬多，詢問度非常高。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 8.8萬人民幣「沙漠玫瑰」換算台幣要價近38萬元。（圖／記者任以芳攝）

曹達炎介紹，全場最貴的「沙漠玫瑰」訂價8.8萬，屬於變異種，一般花根是白或綠色，出現金黃色機率很低，因此價格較貴，受到玩家喜愛，香港有很多明星流行種植。

曹達炎進一步指出，大陸近10年興起種植「沙漠玫瑰」，因為真的很好養，一年4次花期，可以開幾百種花色，不喜陽光，根部儲水耐旱，可以切根、剪枝條，多年生多年開，適合新手小白或植物殺手。

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲漳州是水仙花之鄉，與台灣花農經常交流。（圖／記者任以芳攝）

漳州正好是水仙花之鄉，除了疫情期間，台灣與漳州的花農經常交流。漳州水仙花協會會長張文江接受《東森新媒體ETtoday》表示，「我們協會2006年與台灣相關養殖花卉交流，台灣南部廟會活動也參加，今年已提交赴台申請，還在等通知。」

張文江也介紹，「漳州水仙花除了內銷，也有小部分外銷，每年銷往台灣的水仙花種子，平均維持在300萬左右，換算1300萬台幣上下，台灣人都蠻喜歡的。」

本屆花博會活動從今起到12月2日在廈門、漳州兩地同步舉辦，花卉展區設置在漳州東南花都花博園，設3個展館、1個花卉造景區，每個展館各有特色。1號展館主要展示漳州三花特色，水仙花、蘭花、九重葛（陸稱三角梅），以及國內外花卉新品種等，2號展館設置海峽兩岸精品花卉展區，3號館是展示林下經濟產品、林產品加工品，電商新業態體驗館。

▼漳州水仙花協會會長張文江多次赴台交流。（圖／記者任以芳攝）

▲▼九重葛、水仙花、電商直播、漳州花博會、2023 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
Netflix超狂片單來了！　4大台片將上架
「無頭魚屍」當飛機杯！　海豚升天笑容照片曝
入冬濕冷衣服好難乾！　專家教「速乾2撇步」
ET民調／國民黨政黨票支持度33.1%奪冠！　民眾黨14.6
香港客來台1舉動！4張悠遊卡全GG　網怒：快報警
國光女神羞認做「一線鮑手術」！　現場照曝：是粉色的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

陸禁用「美顏神器」生鮮燈　「肉肉蔬果」即日起「本色」登場

鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

陸禁用「美顏神器」生鮮燈　「肉肉蔬果」即日起「本色」登場

鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

韓劇《精神病房也會迎來清晨》催淚又治癒　所有疾病的根源都是失去　

金馬影后林品彤 冒雨尖叫捶打　醫生要她跟媽好好溝通

微軟透露收購動視暴雪最大理由　目標讓Game Pass登陸全平台主機

藍綠白都不放過！時力秀「真選舉公報」　候選人涉黑、學倫爭議全上榜

板橋工廠大火慘況曝！名車遭鐵皮淹沒　焦黑「頭等艙」堆成廢墟

兄弟領隊看戰力外名單不驚訝　總教練人選年底前決定

紐西蘭擬禁學生「帶手機到校」！　示警：青少年出現文盲危機

批政見發表只是比賽演講　柯文哲發戰帖：辯論越多越好

黃姵嘉日本上工「一天拍15小時」驚呆了　野田妹氣場太強不敢搭話

樂天新秀感激母校栽培　捐贈5萬回饋東體

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

大陸熱門新聞

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

三兄弟滯陸「無力自理」　被海基會接回

孕婦經常感冒一查確診愛滋…秒抓老公檢測崩潰

嫌科目三太吵！海底撈顧客爆發爭執

火鍋店驚見「正妹機器人」！真實身分曝光

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

田徑女神被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

國台辦：民進黨粗暴阻擋媽祖、關帝赴台是最大惡意

習近平母親齊心受訪　回憶丈夫習仲勛

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

陸新版外國人永久居留證啟用 「五星卡」登場首日50人領取

更多熱門

相關新聞

創新「噴花」顛覆台灣蘭

創新「噴花」顛覆台灣蘭

2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會將今（30）日在廈門、漳州舉行開幕式，今年展會以「兩岸農情 融合發展」為主題，海內外共700多家企業參加。其中，台灣展出許多新研發品種，還有創意「噴花」。來自台灣蘭花業者黃敏寧介紹，透過特殊色料噴灑在蘭花上，還能「客製化」，或是把公司Logo印製上去，吸引不少大陸廠商。

富商安排小三「假結婚真包養」　被元配抓到慘了

富商安排小三「假結婚真包養」　被元配抓到慘了

漳州台商赴京推介會

漳州台商赴京推介會

台商退場注意！律師：註銷公司很重要

台商退場注意！律師：註銷公司很重要

青年崛起產業轉型　花蓮2企業分享蛻變心得

青年崛起產業轉型　花蓮2企業分享蛻變心得

關鍵字：

漳州產業台商花博會沙漠玫瑰水仙花

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

麻古連5天指定飲品買1送1！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面