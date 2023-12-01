130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

▲「沙漠玫瑰」近十年在銷量非常好 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／漳州報導

2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會昨11月30日起到3日，漳州花卉區現場展出各類特色花卉，漳州特有水仙花、多色九重葛，以及外國品種花，現場「百年」歷史沙漠玫瑰，要價3萬到1.8萬人民幣，活動首日立刻被玩家收藏。

今年展會以「兩岸農情 融合發展」為主題，海內外共700多家企業參加，除了台灣蘭花受到歡迎，外國引進大陸種植的花卉也受關注，大會特地開闢「沙漠玫瑰」展區。

▲「沙漠玫瑰」在漳州也有產業鍊 。（圖／記者任以芳攝）

專門種植「沙漠玫瑰」的大陸花農曹達炎接受《東森新媒體ETtoday》表示，「沙漠玫瑰」最早源自於非洲、東南亞一帶，在泰國種植也有好幾百年的歷史。

大陸部分花農十幾年前，從台灣把「沙漠玫瑰」種子引進大陸，主要兩岸有正規渠道，運輸關稅等價格也較泰國許多，大陸近十年陸續引進「沙漠玫瑰」品種，打造生產、銷售、培育一條線的供應鏈。

▲這株造型獨特「沙漠玫瑰」有130年歷史，展出秒殺1.8萬人民幣賣出。（圖／記者任以芳攝）

「沙漠玫瑰」壽命很長，現場展示兩株超過百年歷史的「沙漠玫瑰」，都是從泰國引進，還有證書。其中一盆球根狀「沙漠玫瑰」賣1.8萬（單位：人民幣，同下），剛展出立刻被玩家買走。門口粉色塊根狀的「沙漠玫瑰」要價3萬多，詢問度非常高。

▲ 8.8萬人民幣「沙漠玫瑰」換算台幣要價近38萬元。（圖／記者任以芳攝）

曹達炎介紹，全場最貴的「沙漠玫瑰」訂價8.8萬，屬於變異種，一般花根是白或綠色，出現金黃色機率很低，因此價格較貴，受到玩家喜愛，香港有很多明星流行種植。

曹達炎進一步指出，大陸近10年興起種植「沙漠玫瑰」，因為真的很好養，一年4次花期，可以開幾百種花色，不喜陽光，根部儲水耐旱，可以切根、剪枝條，多年生多年開，適合新手小白或植物殺手。

▲漳州是水仙花之鄉，與台灣花農經常交流。（圖／記者任以芳攝）

漳州正好是水仙花之鄉，除了疫情期間，台灣與漳州的花農經常交流。漳州水仙花協會會長張文江接受《東森新媒體ETtoday》表示，「我們協會2006年與台灣相關養殖花卉交流，台灣南部廟會活動也參加，今年已提交赴台申請，還在等通知。」

張文江也介紹，「漳州水仙花除了內銷，也有小部分外銷，每年銷往台灣的水仙花種子，平均維持在300萬左右，換算1300萬台幣上下，台灣人都蠻喜歡的。」

本屆花博會活動從今起到12月2日在廈門、漳州兩地同步舉辦，花卉展區設置在漳州東南花都花博園，設3個展館、1個花卉造景區，每個展館各有特色。1號展館主要展示漳州三花特色，水仙花、蘭花、九重葛（陸稱三角梅），以及國內外花卉新品種等，2號展館設置海峽兩岸精品花卉展區，3號館是展示林下經濟產品、林產品加工品，電商新業態體驗館。

▼漳州水仙花協會會長張文江多次赴台交流。（圖／記者任以芳攝）