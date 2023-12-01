前3季營收創新高！台灣虎航加發獎金　「2個月基本薪」員工尖叫了　

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後國際旅遊起飛，台灣唯一低成本航空台灣虎航前3季繳出亮眼成績，累計營業收入達90.49億元，創下歷史新高。台灣虎航董事長陳漢銘今(1日)對員工發出公告信，宣布發放前三季績效獎金，每名員工可領到2個月基本薪，公告信一發，尖叫聲此起彼落。不只獎金金，年底還有年終，據估年終獎金最高上看10個月。

台灣虎航前三季營收飆出90.49億元創下營運新高，台灣虎航董事長陳漢銘今也對內部發出公告信，內容指出「還記得疫情期間，我總是要大夥兒和我一起再堅持一下、一起共體時艱，當下無肉，就請大家將就點先和我喝湯；在那時，我承諾只要撐過，當有魚有肉時，我一定與大夥兒分享。」

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陳漢銘在信中宣布，就在今天，我們將發放兩個月的基本薪作為前三季的績效獎金，這絕對是你們全力付出後應得到的鼓勵和獎勵，也是我感謝你們堅守崗位、願意和公司站在一起努力的回應。

陳漢銘更說，今年還有最後一個月，希望大夥兒不要鬆懈，一起繼續打拼，年底第13個月的年度獎金不會少，繼續為農曆年前的年終獎金打拼到底！明年也將迎來開航十週年，一起互期共勉、不斷攀登高峰，昂首邁向下一個璀燦的十年。

▲台灣虎航前三季營收創新高，今發出績效獎金。（圖／讀者提供）

據悉，該封公告信一發後，台灣虎航頓時尖叫聲此起彼落，也有員工看到2個月獎金倒抽一口氣。

不只績效獎金，根據市場預測，台虎接下來年終獎金，考績最好員工有機會領到10個月年終。另外台灣虎航內部也盛傳明年加薪有望。

對此，台灣虎航回應表示，台灣虎航的機隊結構、航線組成及市場定位有別於他航，就目前的市場情況，相信對產業發展而言，是最幸福的時刻。台灣虎航基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果。