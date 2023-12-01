肥美龍蝦變「巨型小強」！網見一幕嚇瘋：完全沒食慾

▲網友看到龍蝦的擺盤聯想到「巨型小強」，直呼看了沒食慾了！（翻攝自爆料公社一日小編臉書）

圖文／鏡週刊

沒想到擺盤竟會如此影響食欲！有網友近日在臉書社團分享一張網傳圖片，照片中一盤又一盤的龍蝦擺盤得相當整齊一致，看起來尚未煮熟。不過網友看到龍蝦的樣子卻聯想到「巨型小強」，直呼看了完全沒胃口了！

一名網友在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見桌上每個盤子裡都有一隻大龍蝦，其中腹部龍蝦肉被切成一塊一塊，並朝上擺放，而龍蝦的頭尾也被完整保留在前後，不過可能是因為還沒煮熟，龍蝦殼的顏色偏深，導致美味的佳餚「賣相不佳」。

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照片中看起來每個盤子裡都有一隻大龍蝦，其中腹部龍蝦肉被切成一塊一塊，並朝上擺放，而龍蝦的頭尾也被完整保留在前後，看起來就像一隻翻肚的龍蝦。

網友看了紛紛倒胃口，直呼「看了完全沒食欲了」、「完全沒胃口」、「呃...好噁心@@」、「cosplay嘎抓（台語：蟑螂）」、「好像放大版的大強」、「好大隻的…嘎抓」、「這不是超大隻小強嗎？」「乍看之下很像小強」。

還有網友表示，「廚師平常是不是壓力太大…」、「大王巨足蟲」、「立馬掉價」、「這個就說明了擺盤的重要性⋯」、「謝謝你~把龍蝦變成我不敢吃的樣子」。

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