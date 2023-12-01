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三星S24系列新細節曝光！　達人爆料「這顏值」將創世界紀錄

▲▼三星新一代旗艦手機S24全系列最新爆料。（圖／翻攝自微博i冰宇宙）

▲爆料指，三星新一代旗艦手機S24全系列3個機型的4個邊框都僅有0.15公分。（圖／翻攝自微博i冰宇宙）

記者張方瑀／綜合報導

近來傳聞指出，三星將在2024年1月於美國加州舉行S24系列發布會，甚至有中國部落客已搶先爆料，三星新一代旗艦手機S24全系列3個機型的4個邊框都僅有0.15公分，可能成為全球最窄的4邊等寬手機，正面螢幕佔比上給人的衝擊力也將進一步增強。

根據《CNMO手機中國》報導，中國部落客「i冰宇宙」在繼先前爆料S24全系列新色後，日前又再度po出截圖照片指出，「官方渲染圖、CAD圖、和我預估的一致。1.5mm邊框。S24、S24+、S24U，3機型4個邊均為這個值。」

▲▼三星新一代旗艦手機S24全系列最新爆料。（圖／翻攝自微博i冰宇宙）

▲iPhone 15 Pro Max（左）與Galaxy S24+（右）的邊框對比照。（圖／翻攝自微博i冰宇宙）

他也接著貼了iPhone 15 Pro Max和 Galaxy S24+的對比照，能夠看出S24+的邊框更窄。報導也指出，如果這一預測屬實，那麼三星S24將成為全球最窄的「四邊等寬手機」，正面螢幕佔比上給人的衝擊力也將進一步增強。

先前有韓媒爆料指出，明年三星的旗艦機 Galaxy S24系列機款的發表會將會提前至1月17日，比今年S23系列發布時間要早，且地點也訂在緊鄰蘋果總部庫比蒂諾（Cupertino）旁的另一座城市聖荷西（San Jose），似乎有意與蘋果較勁，且Google總部也在附近。

「i冰宇宙」先前曾爆料，三星GalaxyS24、 S24+的配色包括瑪瑙黑、大理石灰、鈷紫、琥珀黃、翡翠綠、砂岩橙、寶石藍7種；而Galaxy S24 Ultra同樣提供至少7種配色，包括鈦黑、鈦灰、鈦紫、鈦黃、鈦綠、鈦橙、鈦藍，其中鈦綠、鈦橙、鈦藍屬於線上專屬配色。

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