雲林縣揮別「不幸福」 　2023幸福指數調查躍進6名次

▲雲林縣秘書長曾元煌表示，縣府團隊會再精進作為讓縣民越來越幸福。（圖右一／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

對於雲林縣在一項最新公布的全國縣市政府施政滿度調查中拿下第五名的成績，雲林縣秘書長曾元煌30日表示，非常感謝縣民的肯定，雲林縣府團隊將會持續努力，無論是在提高生育率或是在長輩社福方面，都會再精進作為，讓雲林縣民越來越幸福。

國泰人壽與經濟日報共同主辦的「223縣市幸福指數大調查」，30日公布結果，在地方政府施政滿意度部分，雲林縣今年拿到第五名滿意度為73.9%，冠軍則是台中市獲得滿意度為78.8%，嘉義市與嘉義縣並列第二，滿意度均為77.2%，第四名為台東縣76.1%。

根據調查結果，雲林縣在硬指標表現上，就業及居住、環境排名皆有提升，另外在11項指標有9項排名進步，包括家庭經濟、工作狀況、社會聯繫、教育成就、環境品質、政府作為、健康狀況、個人安全以及工作生活平衡，在居住條件及生活現況這兩項則是持平，

對此，雲林縣秘書長曾元煌表示，雲林縣在張麗善縣長連任執政下，縣府團隊除了在施政滿意度急起直追外，在幸福指數也大躍進往前6個名次。

曾元煌表示，在張麗善鼓勵各局處間進行良性競爭下，無論是在國際上或是國內，近年來雲林縣各局處是獲獎無數，今天縣長也帶領縣府團隊獲頒112年國家永續發展獎，雲林縣不會因此而滿意，縣長與縣府團隊將會持續帶領雲林縣加速前進，期許自己成為種樹的人。