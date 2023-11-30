黴漿菌抗生素缺藥？藥師公會理事長驚爆：社區藥局遇「陸配搶買藥」

▲藥師公會理事長黃金舜，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發多重呼吸道疫情，台灣因此提高戒備，但屢屢傳出治療黴漿菌感染的抗生素「日舒（Zithromax）」恐出現缺藥，食品藥物管理署則強調目前不管兒童、成人的用藥都相當充足。藥師公會理事長黃金舜今（30）日受訪時驚爆，社區藥局近期已經接獲10多起「陸配想買藥寄回中國」，因為沒有處方箋買不到，才傳缺藥。

黴漿菌治療用藥主成分為阿奇黴素 (Azithromycin)，又以原廠藥物日舒(Zithromax)最具代表。食品藥物管理署昨表示，監測今年黴漿菌兒童用藥每月使用量比去年倍增，因應秋冬需求，在兒童用藥部分，原廠藥水已於10月底大量輸入，目前總計庫存2.7萬瓶；這段期間學名藥廠沒有通報短缺，也另將於12月大量生產。至於成人使用的黴漿菌抗生素用藥，國內有7張許可證，每月用量20萬顆，現在庫存130萬顆，目前無短缺疑慮。

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藥師公會今日針對黴漿菌用藥抗生素發表聲明，指出日舒(Zithromax)作為治療黴漿菌的首選用藥，但此於中國大陸已產生嚴重抗藥性問題， 在台灣亦有高達 6 成已有抗藥性。近 10 年內，抗藥性細菌比例已攀升超過 3 倍，抗藥 性細菌感染者較一般感染者致死率則上升6 成。藥師公會提醒，不當使用抗生素將產生更多的「超級細菌」，引爆下一波公衛危機，不可不慎。

此外，抗生素存在多種副作用，輕微者如:皮疹、噁心、腸胃不適，嚴重者則包 含:偽膜性腸炎、嚴重過敏反應等;另在飲食上更是暗藏風險，如：四環黴素類抗生素不可與乳製品、制酸劑、鈣片併用，利奈唑胺抗生素不能與優格、巧克力併用。

錯誤服用抗生素不僅對於個人或公共衛生皆將帶來重大損害，藥師公會再次提醒民眾，「日 舒」屬於抗生素藥品，為處方用藥，民眾應於看診後取得處方箋方可領藥，切勿自行 至社區藥局購藥，且因民眾大多在醫療機構內領取抗生素，故部分藥局也未備藥。

藥師公會指出，食藥署表示治療黴漿菌的第一、二線抗生素，目前皆有廠商穩定供應中，亦已於 「西藥供應資訊平台」提供 Azithromycin 藥品訂購專線，有需要的藥局可致電訂購。由藥師公會規劃的「藥品市場監測系統」明年初也將正式上線，其中與多家中盤商合作，提供藥品庫存資訊 予社區藥局，以利藥局更迅速取得藥品。