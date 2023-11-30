國際扶輪社「扶輪之子認養計畫」 　177萬助學148名弱勢學子

▲▼ 黃敏惠市長感謝國際扶輪社3470地區「扶輪之子認養計畫」 助嘉市148名弱勢學子 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「扶輪之子認養計畫」捐贈計畫由國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，合計認養嘉義市148位弱勢家庭兒少，每名兒少領有新臺幣1萬2千元獎助學金，資助金額為新臺幣177萬6千元整，黃敏惠市長致贈感謝狀，感謝扶輪社看見弱勢家庭的需要，與市府同仁一起溫暖送愛。

黃敏惠市長表示，感謝國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合加入與關懷弱勢行列，扶輪社每位社員都是菁英，在各行各業都佔有一席之地，今日各位社友一同響應「扶輪之子計畫」，因為有大家與市府齊心協力才有辦法擴大嘉義市的社會安全網，相信這不只是金錢的資助，而是拿出愛與關懷，有這樣的鼓勵，同時也有各位社友做的好榜樣，每個小孩會吸收成為成長的養分，在未來有能力，也為下一代為社會付出更多。

「教育決定人才，人才決定未來」黃敏惠市長說，「扶輪之子認養計畫」非常有意義，市府社工陪同扶輪社社長、社員實際親訪案家，在關懷訪視的過程中公私協力，一起接住有需要的家庭，陪伴賦能，自立向上，呼應SDGs的消除貧窮指標，期待幫助每一位的孩子能脫離貧窮循環，建立多元的關懷網絡，挹注有需求的兒少家庭，翻轉經濟弱勢的生活品質與教育環境。讓嘉義市成為要全齡共享、世代宜居的幸福城市，期待透過扶輪社實際行動發揮拋磚引玉的社會責任，號召更多人一起加入關懷行列。

扶輪之子地區主委彭韻錚表示，今年是3470地區第一次全面整合「扶輪之子認養計畫」，共70個扶輪社共襄盛舉，參與社社數高達97%。本計畫結合台南、嘉義、雲林、澎湖等縣市社會局/處、家扶中心及學校，由各社編列預算或企業或個人捐款，本次共有584名學生受惠，資助金額達新臺幣700萬8千元整，更難能可貴的是本次有3個扶輪青年社加入活動，在自我成長與學習中回饋社會。

社會處長李思賢表示，為了讓受惠兒少妥善運用獎助學金，本處特別設計「圓夢理財手札」，讓兒少在記錄夢想進程時，也能透過理財工具與家長一同學習金錢管理。此外嘉義市為落實強化社會安全網計畫，實踐以家庭為中心，以社區為基礎的服務理念，依性別、年齡別、對象別等布建多元的社區資源，扶持每一個有需要的個體，期盼藉由跨域的公私協力，通力合作，將嘉義市打造為「全齡共享，世代宜居」的幸福城市。