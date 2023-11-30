紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

記者梁建裕、沈君帆／台南報導

2025年全面生效的「台紐貿易協定」，到時候紐西蘭的鮮奶將以零關稅、不限量的方式低價進口台灣，勢必會對國內的酪農產業帶來衝擊。《東森新媒體ETtoday》採訪酪農前段班的牧場，看酪農使用高科技養牛方式，砸千萬買「圓盤式榨乳機」以及時間到就自動泡奶的「自然餵奶機」，提升國產鮮奶品質來迎戰「紐乳大軍」。

桂芳牧場目前的經營者曾仁瀚是牧場第二代，今年47歲，也是當地少見的年輕酪農，原本在台北資訊公司擔任網路工程師的他，為了守護父母親的心血，褪去科技新貴的光環，返鄉當起養牛人。牧場牛舍乾淨明亮，巨大的圓盤緩緩轉動，乳牛正一隻隻排隊走進格子裡，看起來就好像遊客在搭乘摩天輪一樣，這不是什麼遊樂設施，而是價值超過千萬的「圓盤式榨乳機」。還有時間一到就會自動泡奶給小牛喝的「自動餵奶機」。這些高科技的設備，都是牧場經營者曾仁瀚的底氣，靠這些設備生產出不輸給北海道的頂級鮮乳。

面對2025年台紐貿易協定，曾仁瀚從社群平台了解消費者的接受程度，也打聽業界人士的看法，他認為自產自銷正是台灣酪農未來發展的方向。當龔建嘉提案合作後，曾仁瀚經過一番掙扎，在太太傅芊純的鼓勵下，決定於2021年與光泉的合約到期後不再續約，加入鮮乳坊，推出自家品牌。

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▲桂芳牧場主人曾仁瀚透過創新的科技設備，精準管理。沈君帆攝

龔建嘉說鮮乳坊一直想跟曾仁瀚合作，因為桂芳牧場在乳品質的指標當中，以超低的體細胞和生菌數成為業界的典範！他表示，台灣農產品需要有品質上的差異，不能單單強調在地品牌，而是要將營養與衛生指標等數值，提升到比日本北海道還要高的標準，「這樣我們才可以很驕傲說，其實支持台灣的本土奶是有意義的。」

從突然逝去的父親手上接管牧場後，曾仁瀚放棄傳統家庭作業模式，改採用企業化經營。他陸續增聘許多新人，讓牧場人手充足，員工跟自己可以有喘息的時間，不再24小時全年無休。同時，曾仁瀚透過自身擁有的畜牧與資訊專業的能力，與身為獸醫師的妻子傅芊純合作，運用科技化的設備分析數據，精準管理牧場，更引進全台第一座圓盤榨乳機。

紐西蘭進口的圓盤式榨乳機一套要價達一千五百萬元，再搭配成套的乳質分析儀、全自動餵奶機以及可以節省人力與水資源的自動刮糞機，還有加上新式牛舍的改建，總投資約四千萬元。曾仁瀚自己也開玩笑的說：「這些錢都可以買台超跑去把妹了，我卻用來照顧這些地方牛媽媽。」全新的牧場設備不只可以減輕員工的負擔，也讓乳牛有更舒適的榨乳環境，在確保動物福利的前提下，還能提高生乳品質與產量。



▲圓盤式榨乳機一套要價達一千五百萬元，目前在台灣只有六套，桂芳牧場是全台灣第一座引進的牧場。梁建裕攝

投入這麼大筆的資金改造牧場，也引來許多酪農同業與前輩的嘲諷，母親與老員工也都不能理解而爭吵。但曾仁瀚認為這些投資可以提升品質加強競爭力。時間證明一切，這些價格不菲的新設備，除了提升整體運作效率，也讓桂芳牧場擁有穩定且高優質的生乳。



▲桂芳牧場的曾仁瀚與獸醫太太傅芊純，是一對羨煞所有人的牧場鴛鴦。梁建裕攝

高品質的鮮乳，讓全家便利商店選擇認養，保證鮮乳能在全台店面上架。如此一來，好農產品的生產者們不用擔心銷售管道，而消費者也能輕易就買到品質比較好的鮮乳。全家商品本部黃信逢副部長指出：「這對企業形象來說是加分的，也能讓通路維持穩定的鮮奶供應。對生產者、通路商與消費者來說是互惠互利的。」



▲全家便利商店是第一個以「認養牧場」為號召的超商通路，商品本部黃信逢副部長（左）認為這對生產者、通路商與消費者來說都是有利的。沈君帆攝

2025年國外便宜的牛奶進來後，消費者將會有更多的選擇。他們會選擇大型乳品公司還是桂芳牧場這樣的小型鮮奶，亦或是選擇進口奶？沒有人會知道，但曾仁瀚堅信只要他們能夠持續生產出優質的鮮奶，就一定能夠生存下去。「我也希望我們的努力可以得到消費者的認同，能讓牧場永續經營下去。」



▲曾仁瀚（中）與太太傅芊純（右）用優質鮮奶迎戰國外的低價乳品。沈君帆攝

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