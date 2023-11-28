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2025年紐西蘭鮮乳進口零關稅　業界估：1/4酪農恐退場

記者唐鎮宇、陳詩璧／台北報導

2025年紐西蘭鮮乳大軍要來了！依我國和紐西蘭簽訂的「台紐經濟合作協定」，到2025年時，紐西蘭進口鮮乳將全面零關稅，業界預估，因紐西蘭鮮乳價格較國產鮮乳低，屆時恐造成1/4至1/3酪農被迫退場。對此國內主要乳品廠僅表示，對國產鮮乳仍有品質優勢，影響應不大，最終衝擊由消費者選擇決定。《東森新媒體ETtoday》爬梳歷年國產鮮乳與進口鮮乳資料，發現近10年來兩者都有成長，只是進口鮮乳增長幅度更大。學者說，未來乳品廠很有可能因國產鮮乳較貴而改採購進口鮮乳，政府應加強宣導國產鮮乳的優質。

▲台紐協定小檔案。（圖／記者陳詩璧製）

▲台紐經濟合作協定小檔案。（圖／記者陳詩璧製）

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依財政部關稅署統計，協定簽訂後，紐西蘭乳品進口量以每年約2成速度增加；到2015年時，已取代澳大利亞，成為我國第二大鮮乳進口國。接下來台灣進口紐西蘭鮮乳的量每年都超過免稅配額，在2021年甚至超額41%。

台灣農酪產業永續發展協會理事長龔建嘉說，酪農業是需長期投資的產業，每次投資都是20到30年為一個週期，一但遇到國際競爭，很容易來不及轉型，只能被迫退場。他預估，2025年紐西蘭鮮乳零關稅後，會有1/4到1/3酪農在5年內被迫離酪，而且規模在200頭以下的牧場因缺乏大量採購的議價能力，離海嘯最近。

▲▼專題使用暫勿取-酪農對台紐貿易的看法-阿猴鮮乳。（圖／記者梁建裕攝）

▲2025年紐西蘭鮮乳即將進口零關稅，業界擔憂小規模的酪農可能會不敵競爭而被迫離酪。（圖／記者梁建裕攝）

依中華民國乳業協會統計，目前國內乳品大廠四巨頭為統一、味全、光泉和義美，四家合計收購國內8成的生乳。因此關鍵在於，乳品四巨頭接下來是否會大量採購紐西蘭鮮乳，取代國產鮮乳的市場？

對此味全表示不便回應。但味全執行長張教華日前曾公開分析，零售端消費者最在意品質、風味、價格等，這方面國產鮮乳有絕對優勢；若紐西蘭鮮乳全面零關稅後，衝擊較大的可能會是業務用乳市場，但他估計僅會影響5%至10%。

統一則回應，現階段統一有使用國產鮮乳，也有進口紐西蘭鮮乳。消費者在選購鮮乳時會依品質和價格等來決定，衝擊多大取決於消費者的選擇。光泉則說，目前公司沒有進口紐西蘭鮮乳，暫時也沒有這項計畫，會繼續致力經營國產鮮乳。義美則不回應。

▲▼高雄大樹區的張坤錐牧場，是阿猴鮮乳的五戶酪農之一，負責人張坤錐，二代接班人張子喬。（圖／記者沈君帆攝）

▲國人目前一年每人鮮乳消費量為21.7公斤，但學者認為這和衛福部建議的每人每天建議攝取值仍有不小距離，籲政府應再大力宣導。圖為孩子們正在教室享用國產小農鮮乳。（圖／記者沈君帆攝）

過去12年來我國整體鮮乳進口量增加不少。2013年我國鮮乳全年進口量約1萬5000公噸，但到疫情前2020年時，已達6萬6000公噸，增幅達340%，遠超出我國給予世界貿易組織（WTO）各會員國的免稅額度。

與此同時本土鮮乳產量也一路成長，自2013年的37萬4000公噸，到2022年達47萬4000公噸，成長幅度達26%；國人鮮乳自給率也從2013年的32.9%提高到2022年的34.6%，並未受到紐西蘭鮮乳進口太多衝擊。

依農業部統計，台紐經濟合作協定簽訂後，國人每人每年鮮乳消費量由2013年的16.5公斤增加到2021年21.7公斤，農業部據此認定簽署協定對台灣酪農業影響有限。但中華民國乳業協會理事長、台大動物科學技術學系教授徐濟泰說，雖然近年國產鮮乳量和進口鮮乳量都有在提升，但進口鮮乳的成長幅度遠超過國產鮮乳，顯然進口鮮乳確實在搶國產鮮乳市場。

徐濟泰說，衛福部國民健康署建議每人早晚各喝一杯240毫升的乳品，對照目前國人人均鮮乳消費量，還有很大的成長空間。未來紐西蘭鮮乳進一步零關稅後，乳品廠很可能因國產鮮乳較貴而選擇進口，政府應該再加大力道宣傳國產鮮乳的優質。

 相關深度報導：

紐西蘭鮮乳進口量10年增3倍　業界憂侵蝕國產乳市場

 

 

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