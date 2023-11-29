大啖產地直送極佳級翼板牛　台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

▲煙波飯店台南館12月1日至2024年5月31日推出「山野金饌|一泊二饗住房專案」，大啖頂級食材絕佳本味，再進而揉合在地風土農產,淋漓盡獻珍饈盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎冬春之際，煙波主廚團隊欽點產地直送明星食材，集山鮮、匯珍味！選用美國農業部認證「Prime 極佳級翼板牛」及雲林產銷履歷牧場出品「究好豬梅花」, 煙波飯店台南館於12月1日至2024年5月31日推出「山野金饌|一泊二饗住房專案」，大啖頂級食材絕佳本味，再進而揉合在地風土農產,淋漓盡獻珍饈盛宴。

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煙波飯店台南館指出，另為豐富不同旅人味蕾，推出「豪饗」主餐可任擇一、專案價4185元起，再加碼推出季節限定加購「生食L級海味干貝」或「松露奶油龍蝦尾」官網加購僅149元起，立即擁有極致體驗及震撼味覺的珍饌饗宴！

煙波飯店台南館「酥炸Prime翼板牛排蝦汁義大利麵」以麵衣薄脆、汁甘味濃的黃金翼板搭配捲上濃郁蝦味的義大利麵，一次雙饗海陸珍味！「五色梅花豬排香檳奶油燉飯」繽紛吸睛的豬排，滿鋪日本五色米果、搭配燉飯馥郁的奶香挾帶一絲酒韻，美味不言而喻。

「炙燒天使蝦沙拉」研磨東港櫻花蝦包覆深海天使紅蝦，鹹香味佐以鮮脆沙拉，完美勾勒大洋之鮮!豪饗價4185元起。此檔「山野金饌|一泊二饗住房專案」於煙波台南館推出精彩豐富的山海料理，並依照時旬推出季節限定加購海味、升級鮮上鮮！「2023年12月至2024年2月限定-生食L級海味干貝」碩大飽滿的干貝，夾入甜蝦及蟹膏，再鋪上魚子醬與鮭魚卵，鮮甘味濃的海味流竄滿嘴！一泊二饗官網專案加購價149元、現場獨享價199元+10%。29日起開放預定，專案資訊詳見集團官網：https://lihi2.com/c3E6g

