場區原始林過半、草地輪牧復育　清境農場獲行政院永續發展獎

▲清境農場羊群放牧草地採輪牧方式。（圖／光影魔術師許釗滂提供）

記者高堂堯／南投報導

清境農場長年致力於投入國土復育、淨零碳排等永續發展工作，場區總面積不但保有過半的原始森林，另有約18%為放牧草地，供招牌羊群輪牧使用，整體採極低度之開發，近期也獲得行政院國家永續發展獎的肯定。

112年國家永續發展獎將在11月30日由行政院長陳建仁親自頒獎，清境農場場長林中行表示，該場執行「清境．清淨 淨零轉型更親近」計畫，以永續當作發展觀光及經濟之核心：自94年起至今持續努力進行國土復育，現有約195公頃的原始森林，約占總面積的55.11%，另有約65公頃的羊隻輪牧草地，與大清境地區私人土地朝開發極大化的經管方向有很大差別。

▲▼清境農場獲行政院永續發展獎。（圖／清境農場提供）

林中行指出，為鼓勵更多機關或單位投入國家永續發展獎的行列，4月至6月的平日舉辦「親近清境永續季」，歡迎曾獲此獎項之得獎單位到清境農場舉辦會議或獎勵旅遊，無論入住清境地區唯一同時取得三星級與銀級環保雙認證之國民賓館，或購買有機驗證通過之高山茶，均享8折優惠，一起響應世界地球日「投資我們的星球」之主題。

場方強調，過去面對新冠疫情海嘯及近期風災等，外在環境風險特別是氣候將日趨嚴峻，農場願以愚公移山的精神、發揮減碳影響力，希望能匯聚更多涓滴之力，提升自己並帶動地方營造更強的韌性。