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社會 社會焦點 保障人權

拍電影？清潔婦「零防護」站20樓外打掃　勞檢處證實：最高罰30萬

記者閔文昱／ 綜合報導

桃園市某社區大樓近日出現誇張一幕，有民眾直擊，一名清潔婦人站在20層樓高的室外平台上打掃，且身上還沒有任何防護措施，令人看了膽戰心驚。對此，勞動局證實，當時為一名住戶請清潔人員清理窗外的「蜂蛹」，但在高空作業未穿戴安全防護的行為已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

有網友在臉書「爆料公社二社」PO出影片，地點位於桃園市桃園區藝文二街的一處社區大樓，27日下午一名清潔婦人站在室外平台上手持水管、柄刷在室外平台上清掃，但將畫面拉遠，婦人所在的平台竟位於該大樓的20樓層處，且婦人身上毫無任何安全措施，若不小心跌落，後果不堪設想。驚險場面也讓原PO看了直呼「合理嗎？」

▲一名清潔人員站上20樓外的平台上打掃，嚇壞目擊民眾。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲一名清潔人員站上20樓外的平台上打掃，嚇壞目擊民眾。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

畫面一出，不少網友看了都捏了把冷汗，紛紛留言「任何安全措施都沒有嗎？超級危險的欸」、「天啊！居家清潔做成這樣合理嗎？」、「太扯了，給勞工局處理，重罰業主」、「好扯…正常人都不會讓她去刷吧」、「出意外就變凶宅了何必勒」、「太誇張了，阿姨仔妳為了賺錢不顧性命也不好吧」、「光看腳都軟了」。

對此，桃市府勞檢處證實，該棟大樓因上周清除虎頭蜂窩，導致有許多蜂蛹散落在該處平台，屋主原本是請清潔人員從窗內清理，但清潔人員自行評估後直接爬上外牆清理，此舉已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處該名清潔人員新台幣3萬以上30萬元以下罰鍰，屋主則未有罰責。

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