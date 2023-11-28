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社會 社會焦點 保障人權

南投翁當街昏倒送醫　忠心柴柴守護身旁...警變粉絲狂擼

記者高堂堯／南投報導

賴姓老翁26日帶著心愛的柴犬出門，未料竟在市場當街暈倒，警方和消防隊獲報後趕抵現場，將賴翁送醫後已無大礙，而柴犬全程守護在主人身旁、不離不棄，可愛又忠心的模樣讓員警也傾倒、熱心帶回警所代為照顧，後由家屬領回。

▲賴姓老翁在街上昏倒送醫、愛犬守護在側不離，警方熱心代為照顧忠犬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲賴姓老翁在街上昏倒送醫、愛犬守護在側不離，警方熱心代為照顧忠犬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，埔里派出所所長魏良哲、警員黃昱翔於26日上午10時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指埔里鎮第三市場有位老翁倒臥路旁；經員警及消防隊到場了解，得知病患是67歲賴姓老翁獨自帶柴犬外出，並測出血糖過低而引發肢體癱軟、頭暈目眩而跌倒在地。

▲賴姓老翁在街上昏倒送醫、愛犬守護在側不離，警方熱心代為照顧忠犬。（圖／記者高堂堯翻攝）

而賴翁倒地時，忠心的柴犬不離不棄、一直在主人身旁焦急守護，員警與救護人員先將老翁送醫，並將柴犬帶回派出所暫時照護，並通知家屬；賴翁家屬當天下午到派出所領回柴犬，表示幸好有警消協助，老人家才能平安獲救，並感謝警方代為照顧柴犬。

▲賴姓老翁在街上昏倒送醫、愛犬守護在側不離，警方熱心代為照顧忠犬。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局表示，民眾平時應多留意自身健康狀況，隨時自我檢查，適時告知親友身體狀況，出門記得注意保暖，身體有異常請儘速就醫，遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助，勿因一時不察而發生憾事。

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