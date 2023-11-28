拿馬肉鴨肉當牛肉賣「獲利1.3億」　陸男遭判無期徒刑定讞

▲河南申姓商人以馬肉等充當牛肉販售遭判無期徒刑。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（28）日啟動食品安全宣傳週，由最高法院、最高檢聯合曝光一批因危害民眾食品安全遭判刑確定的案例。其中，一間河南食品公司以「馬肉、鴨肉」冒充牛肉，風乾處理後通過電商售出，獲利高達2690餘萬元人民幣（約1.19億元新台幣），申姓負責人被中判無期徒刑定讞。

《央視》報導，2020年4月，申某富出資組建電商部門，在多個電商平台開設店鋪30餘家，用於銷售生產的肉類加工產品。此外，申某富等人還生產、銷售以大豆油添加香精、色素等冒充的假芝麻香油，銷售金額共計180餘萬元（人民幣，下同）。

據了解，申姓負責人先是向外收購馬肉、鴨肉、雞肉和豬肉等，通過醃製、滷煮、烤製、晾曬等工藝製成「手撕牛肉、風乾牛肉、五香牛腿肉、五香牛腱子」等假牛肉製品，再利用門市和電商通路銷往大陸各地，銷售金額共計2690餘萬元。

全案經河南安陽市中級人民法院一審、河南高級人民法院二審，認定被告申某富等人以假充真，生產、銷售假牛肉製品、假芝麻香油，銷售金額共計2870餘萬元，其行為已構成生產、銷售偽劣產品罪。

在釐清共犯結構後，法院認定申某富、申某財為主嫌，其餘被告為共犯。據此，法院以生產、銷售偽劣產品罪判申某富無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以生產、銷售偽劣產品罪分別判申某財、劉某超等人有期徒刑十五年至二年不等刑期，並處罰金。