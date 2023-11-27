遭控縱放「路倒酒駕男」回家　高雄警：有摸排氣管是冰冷的

記者賴文萱／高雄報導

高雄一位民眾在網路控訴，26日凌晨發現一名男子疑似騎機車自摔在路旁，男子起身後搖搖晃晃，也飄出濃濃酒味，隨即報警處理，沒想到警察稱男子沒騎車，因此未做酒測，最後竟讓他搭計程車回家，讓他大開眼界。對此，鳳山分局調閱監視器還原真實情況，強調現場同仁還有摸排氣管「是冰冷的」，才讓男子離去。

▲一名報案人在網路控訴，高雄警縱放「路倒酒駕男」回家，真相曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

報案人在網路指出，26日凌晨他發現一名騎士自摔倒地，他見狀扶起男子的機車在旁聞到濃濃酒味，他後來報警處理後，也告知員警附近有監視器可以調閱男子是否有騎車。

▲高雄警方調查後發現，男子並未騎車，因此非酒駕。（圖／記者賴文萱翻攝）

但報案人後續追問員警男子是否酒駕騎車，警方卻稱「非酒駕」，因為沒有騎車，後續讓男子搭計程車回家睡覺。報案人不滿表示，以正常人判斷，騎士百分之99是酒駕，還放他走，大酸員警是這樣處理案件的，讓他大開眼界。

對此，鳳山分局反駁表示，處理員警至附近查訪聯繫，該男子是從一旁餐廳用餐後至該地牽機車而路倒，男子尚未騎乘，且未發動電門，強調同仁現場有摸排氣管「是冰冷的」、即研判短期仍未曾有發動狀態，隨後抄登資料後請男子搭乘計程車離去。