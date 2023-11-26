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酒後騎電動滑板車...闖紅燈遭機車撞倒！北市大叔這下慘了

▲謝男酒後騎電動滑板車上路害騎士慘摔，警方依法究辦 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝男酒後騎電動滑板車上路害騎士慘摔，警方依法究辦 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

謝姓男子11月8日在台北車站外引用米酒後，不諳法規自以為騎乘電動滑板車並未觸法，騎乘電動滑板車上路，在中山北路市民大道口違反路口號誌穿越馬路，闖紅燈遭綠燈通行騎士撞倒，雙方人車倒地。轄區中正一警方獲報到場處理，發現謝男身上有濃厚酒味，經酒測值高達0.54mg/L，謝男除闖紅燈遭警方依法開單外，酒駕行為依觸犯公共危險罪嫌移送。

謝男（49歲）到案坦承事發前有飲用米酒、啤酒，但不知道不能騎電動滑板車上路；中正一警方說明指出：目前台北市規定，電動滑板車僅能在非屬道路的公園廣場及封閉場遇使用內，違規可處新台幣1200元以上3600元罰鍰，如有酒駕行為也可依道路交通管理處罰條例73-2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，並觸犯公共危險罪。

▲謝男酒後騎電動滑板車上路害騎士慘摔，警方依法究辦 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方呼籲，近來氣溫驟降，民眾喜食用薑母鴨等含酒精料理進補，只要有飲酒、食用含酒料理，開車騎車或使用動力交通工具包含電動滑板車都是觸法行為，民眾謹記「酒後不開車、開車不喝酒」的原則，多加利用計程車、代駕或大眾運輸交通工具返家，警方將持續加強酒駕執法，確保用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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