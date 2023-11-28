宜蘭人12月這12天免費入園！「傳藝縣民日」還有限定大禮包

▲宜蘭人快來！「傳藝縣民日」12月加碼12天免費入園。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

記者林育綾／綜合報導

身分證拿出來！宜蘭傳藝園區再度推出「傳藝縣民日」，只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為G，12月每周末的六日一，總共12天都能「免費入園」；此外加碼推出「好神時代縣民大禮包」，裡頭有百元商品券、傳藝好神帽、文昌福氣水、瓦片平安符及傳藝毛巾，只要299元就能將市價600元以上的大禮包帶回家。

宜蘭傳藝園區舉行「好神時代－謝天謝地謝平安」系列活動，全聯善美的文化藝術基金會表示，「謝平安」有秋收感恩、逗熱鬧的傳統文化意涵，為了回饋宜蘭在地鄉親，去年首度與12鄉鎮市公所攜手舉辦「傳藝縣民日」，獲得縣民朋友廣大迴響；今年不僅再度舉辦，天數更從8天增加到12天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為Ｇ者，憑身分證等相關證明文件，自12月第一個周末起，12/02(六)-12/04(一)、12/09(六)-12/11(一)、12/16(六)-12/18(一)、12/23(六)-12/25(一)，每周六、日、周一都是「傳藝縣民日」，可享免費入園，邀宜蘭人呼朋引伴到傳藝看好戲、玩手作、謝平安，共渡歲末時光。

▲今年也加碼推出「好神時代縣民款大禮包」，299元可帶走市價600元以上的商品。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

今年也加碼推出「好神時代縣民款大禮包」，宜蘭縣民專屬優惠價299元，只要憑身分證等相關證明文件，至宜蘭傳藝園區內「遊客資訊站」購買，就能把百元商品券、傳藝好神帽等市價600元以上的限定商品打包帶走，而商品券可立即消費折抵，吃喝玩樂現省100元，跟親友一起團購更划算。

「好神時代縣民款大禮包」即日起至12月25日限定販售，數量有限、售完為止。12月到宜蘭傳藝園區還可欣賞漢陽北管劇團、景勝戲劇團、韻清樂舞劇綜合藝術團，帶來《財源廣進慶團圓》、《白蛇傳-盜仙草》、《戲牡丹》等精彩演出。

▲▼12月在傳藝還能欣賞劇團演出，像是韻清樂舞劇綜合藝術團《戲牡丹》、景勝戲劇團帶來《盜仙草》。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）



演出資訊：

●漢陽北管劇團《財源廣進慶團圓》

■ 演出時間：12/1(五)-12/3(日)，每日兩場13:00-13:30、15:30-16:00

■ 演出地點：廟埕廣場

■ 演出內容：以北管戲曲音樂做為基底，結合傳統的「扮仙戲」吉祥團圓的情境，帶領觀眾感受廟會熱鬧氛圍，劇團除了保有著北管亂彈的傳統，為傳統注入新元素，也秉持「日演北管、夜演歌仔」的演出形式，讓傳統的北管戲曲持續在臺灣民間留存，展現動人且經典的亂彈風貌。

●景勝戲劇團《白蛇傳》《盜仙草》一折

￭ 演出時間：2023/12/8(五)-12/10(日)、12/15(五)-12/17(日) 13:00、15:30

￭ 演出簡介：講述修煉千年的白蛇精化名白素貞，在杭州西湖與許仙相遇，結為夫妻。端午節誤飲雄黃酒使素貞現白蛇原形，將許仙驚嚇而死，為將許仙救活。素貞潛入崑崙山，盜取靈芝仙草，遭鶴鹿童阻止。在一番打鬥之下最終求得靈芝，救活許仙。

●韻清樂舞劇綜合藝術團《戲牡丹》

￭ 演出時間：2023/12/22(五)~12/24(日)、12/29(五)-12/31(日) 13:00、15:30

￭ 演出簡介：本次演出劇目《戲牡丹》改編自民間故事，講述藥店掌櫃白雲龍之女白牡丹聰明過人，八洞神仙之一呂洞賓見其招牌上寫「萬藥俱全」便亂點怪藥，故意刁難，白牡丹不僅對答如流，並將呂洞賓奚落得無顏而去。劇情活潑逗趣，唱腔音樂流暢輕快，內容充滿刺激如猜謎式的機智問答，每每上演都讓觀眾拍案叫絕，即使不愛看戲、不懂戲的人，也能看得津津有味。