自爆有人出2億美金要他當副手　柯文哲過去才因「三億男」上法庭

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前表示有「國際騙子設局開價當副手就給2億美元」，引來各界關注。事實上，這不是柯文哲第一次因選戰自爆而牽扯進大筆金額的風波，2015年因與民進黨合作成功當上台北市長的他，就在電視節目上透露選舉曾想會見某企業家，但因對方已捐了3億元給當時他的對手連勝文，不願意換人所以作罷，而資深媒體人周玉蔻事後點名該企業家就是鴻海創辦人郭台銘，遭到郭台銘提告。

柯文哲2015年1月14日接受《關鍵時刻》訪問，稱自己競選台北市長時原本想要拜訪某企業家，但對方已捐3億元給連勝文，所以婉拒。周玉蔻隨即爆料，捐3億元的人，就是郭台銘，郭台銘則提出民事、刑事訴訟。

周玉蔻出庭時表示，是民進黨團總召柯建銘告訴柯文哲，有企業家捐給對手3億元。法官傳喚柯文哲、柯建銘到庭作證，柯文哲庭上證實，他是想透過柯建銘見到郭台銘，但柯建銘說對方已出了3億元給連勝文；不過，柯建銘指出，這是柯文哲會錯意，自己是說，郭台銘的政治立場一向鮮明，過去在郝龍斌擔任台北市長期間，就曾捐了3億蓋世博台北館，所以郭台銘不可能支持他，希望柯文哲能放棄見面，柯文哲還回覆那就算了。

最終，周玉蔻在民事被判決必須賠償郭台銘200萬元，且要登報道歉；刑事部分，郭台銘因認為民事庭已還他清白而撤告，周玉蔻獲不起訴處分。