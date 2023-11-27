【廣編】Nova Design創立35週年　推出全新設計品牌「FFFILO」

▲浩漢設計Nova Design全新品牌LOGO。

圖、文／浩漢設計提供

浩漢設計Nova Design即將迎來創立35週年，持續30多年在設計產業的累績，設計領域橫跨移動交通與生活產品，成立至今完成超過8000件設計專案，不斷獲得四大工業設計大獎肯定。隨時代趨勢演進，浩漢設計台北總部與上海、義大利設計中心攜手重新定義品牌LOGO，未來會秉持品牌精神，提出跨越傳統設計服務，與夥伴共同開展新設計模式。

浩漢設計Nova Design特別籌備35週年特展「REFRESH 35」，策展概念「重新整理」來自於可持續循環設計的概念，回顧和重整過去資源、知識、文化和歷史傳統，規劃五大展區：F5（入場區）、行（過去區-重新審視自我）、探（未來區-重新調整定位）、奔（現在區-向未來重新出發）、融（休憩區-重新勾勒生活可能性），讓觀展者先全面認識浩漢，再探討社會趨勢，並思考未來如何調整對應，希望邀請觀展者一起激盪將創意煥發新生，建立更具包容性和永續性的未來。

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延續循環設計的概念，浩漢設計Nova Design推出全新設計新品牌「FFFILO」，品牌取名自[ PHILO- ]，在英文字首中代表著摯愛熱衷於某件事，產品都能融合各種元素，讓樂趣層層堆疊。期盼消費者能與浩漢一同探索生活的驅動力，所有產品和體驗，都能帶來樂趣飛升的感受！

