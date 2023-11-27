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社會 社會焦點 保障人權

母女3人「帳篷內燒炭取暖」1死2傷！福壽山農場曝：非常非常危險

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣尖石鄉一處露營民宿26日發生死亡意外！一名年約40多歲的羅姓單親媽媽帶著2名12歲的雙胞胎女兒前往露營，疑似入夜後天冷，羅女在帳篷內燃燒木炭取暖，造成1死2傷的慘劇。針對這起事件，場內設有露營區的福壽山農場在臉書發文呼籲，不要在帳篷內燒炭取暖，「這是非常非常危險的行為」！

▲▼有民眾在帳棚內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲母女3人到新竹縣尖石鄉一處露營區住宿，在帳棚內燒炭取暖造成1死2傷。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

回顧整起事發經過，新竹縣尖石鄉該處露營區老闆26日巡視園區時發現，羅女及其一對雙胞胎女兒過了中午都沒有外出活動，打開帳篷一看，發現3人倒地不起，嚇得趕緊通報救護人員。

警消人員獲報後趕赴現場，發現羅女已明顯死亡，2名女兒則是中毒昏迷，隨即將人送醫，2名女兒經搶救過後已恢復意識。根據警方調查，死者羅女25日帶著一雙女兒前往露營區住宿，入夜後山區氣溫驟降，母女3人疑似為了取暖，在帳篷內燃燒木炭，不料，卻因此一氧化碳中毒，造成1死2傷。

▲▼有民眾在帳棚內燒炭取暖，結果一氧化碳中毒亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

針對這起事件，園區內也有露營區的福壽山農場也在臉書粉絲專頁上發文指出，有露營區客人前來買木炭時，櫃台都會多次叮嚀，「不要在帳篷裡面燒炭取暖！」，就算帳篷是隧道式的，在客廳區同樣也不可燒炭取暖， 同時指出「這是非常非常危險的行為」。

福壽山農場提醒，民眾到高山露營一定要帶足保暖用品，「耗氧性取暖方式（生火、燒炭、煤油爐、氣化爐等）不要在帳篷內使用，以免發生憾事。」

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