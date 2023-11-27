「殯葬三大亨」吳珅篁病逝！享壽60歲　受僵直性脊椎炎折磨40年

▲萬安生命創辦人吳珅篁長期對抗僵直性脊椎炎，是一名熱愛生命鬥士。（圖／CTWANT資料）

圖文／CTWANT

深受僵直性脊椎炎折磨逾40年的萬安生命集團榮譽董事長吳珅篁，上週11月22日在家屬陪伴下安詳離世，享年60歲；集團發出聲明深感哀痛與不捨，感念吳珅篁將往生室管理導向專業經營模式，不僅是一位企業家也是一位慈善家。

萬安生命科技創辦人吳珅篁，與今年3月罹患腦瘤病逝的65歲龍巖集團總裁李世聰、70歲的國寶集團總裁朱國榮，並列殯葬三大亨。

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CTWANT在2021年4月專訪吳珅篁，他首度親曝罹患僵直性脊椎炎之苦，在太魯閣號出軌事件奪49人命後，他深感生命可貴，暫緩心臟配對移植，並個人捐助200萬元，提供1千萬元喪葬用品協助失親家庭；疫情期間，捐助血氧計、負壓式救護車等物資給醫療院所，他就曾經這樣分享說「我是一個即將離開的人，只要活著一口氣，就想著能夠把事情做好……。」

吳珅篁18歲就感到關節不適，當時未查出病因，23歲劇痛後確診罹患僵直性脊椎炎，他得知該病難治癒，仍對生命抱持熱情，告訴自己不去想自己是個病人，同時也將疾病之苦注意力轉移創辦經營萬安生命與建設公司。

吳珅篁家族三代皆從事殯葬業，祖父吳遷1936年申設「新富社葬儀社」，父親吳伙丁1965年於民權東路一殯落成後，成立的「萬泰禮儀用品公司」為當地百家葬儀社的鼻祖，他也曾處理數千具無名屍的後事，被外界稱為「殯葬界善人」。

吳珅篁25歲時以5萬元開設「萬安禮儀鮮花店」起家，他生前提到跟進父親建立專業喪葬服務的經營方式，推動禮儀師乙、丙級考試，使用環保材質等，並將醫院往生室布置得像五星級飯店般典雅，一改過去的陰暗氣氛。他也曾和蔣家第四代蔣友柏的「橙果設計」合作設計素雅時尚又環保的告別式「天堂式場」。

以下為萬安生命集團聲明全文：萬安生命集團榮譽董事長吳珅篁，民國112年11月22日在家屬陪伴下安詳離世，我們深感哀痛與不捨，榮譽董事長吳珅篁將往生室管理導向專業經營模式，用前瞻思維引領產業創新。榮譽董事長不僅是一位企業家也是一位慈善家，對社會秉持付出愛心，讓善循環，成為行善的目標。感謝各界的關心與關懷，治喪事宜正由萬安生命集團共商籌備。

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