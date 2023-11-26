AI聊天機器人陪伴學英語　教育部「酷英平台」已有166萬人註冊

▲新竹縣新星國小學生和CoolE Bot情境式英語聊天機器人對話。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

AI技術結合數位英語學習，教育部國教署與國立台灣師範大學合作建置「英語線上學習平臺」（酷英平臺），開發英語口說、聽力及寫作學習資源，今年10月網站累積註冊人數達166萬人，今年使用人次已達270萬人次。

國教署說明，英語口說方面，透過「CoolE Bot情境式英語聊天機器人」運用Open AI語言模型搭配語音辨識及合成技術，以多種情境引導使用者進行英語對話，也會依據使用者口說發音表現，給予評分與建議。

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而在聽力方面，「Text to Speech語音合成工具」會將文字轉為語音，並提供不同腔調、人聲及語速選擇；寫作方面則利用「多益寫作評估工具」及「AI寫作偵錯工具」提供寫作內容評估及整體建議，協助使用者精進作文用字、句型及架構。

高雄市杉林國中教師鐘方伶表示，平時利用酷英平臺AI工具，加強學生英語表達力。學生在分組報告時，也會以AI寫作偵錯工具檢查報告內容正確性，再使用Text to Speech語音合成工具練習語調及發音，提升口說表現流暢度。

新竹縣新星國小教師詹美貞在課堂中融入酷英平臺AI口說工具，增加學生學習興趣及使用英語機會，並運用語音辨識輔助教學系統協助學生練習發音，並由系統即時提供英語發音、準確度、流暢性及完整度等回饋建議，並鼓勵學生開口用英語和機器人對話，創造沉浸式英語學習環境。