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社會 社會焦點 保障人權

嘉市女高中生「被打到不敢上學」！校方懲處男學生：採線上授課

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲嘉義市某高工傳出有女高中生遭霸凌，校方表示已懲處動手的學生，並採線上授課。（示意圖，非本文當事者／達志影像）

文／中央社

嘉義市議員黃露慧23日在市議會質詢，日前接獲家長陳情，指就讀某高工的女兒遭男同學出手毆打霸凌，不敢上學；校方表示，已懲處動手的學生，並採線上授課，避免雙方接觸。

黃露慧表示，校園霸凌事件層出不窮，11月初又接獲家長陳情，指就讀嘉義市某高工的女兒在校內遭男同學出手毆打，身心受創，不敢上學，要求教育處處置，學生雙方都是嘉義子弟，不能因霸凌學校非教育處權責就不管，需努力推動友善校園。

嘉義市政府教育處長郭添財表示，教育基本法很清楚規定，霸凌是不被允許的事，必須按霸凌事件處理要點程序進行。這事件發生在高中職，非教育處權責管轄事件，但在議員告知後，教育處會轉知校方，請學校依照相關霸凌處理程序進行。

校方指出，這起事件發生在9月下旬，1名女學生遭班上男同學毆打受傷，當天即通知雙方家長到校，隔天學校並針對這起偏差行為進行校安通報；經調查，由導師說明肢體衝突事件緣由，為女學生擅自取男同學綽號，引起男學生不悅，進而引發毆打事件。

校方表示，輔導室對學生雙方進行追蹤輔導，學校並依校規對男學生懲處，後來，女學生家長表明已至警局報案，這起事件暫無提霸凌申請。

校方表示，女學生家長於10月下旬到校要求男同學須轉班，因不符教育部現行規定，予以拒絕，於11月初起，因應女學生家長要求，男同學後續實施抽離教學，為不在原班級，採線上授課，避免學生雙方接觸。

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